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Главная Рецепты Чтобы зелень дольше оставалась свежей — правила хранения

Чтобы зелень дольше оставалась свежей — правила хранения

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 22:05
Как правильно хранить зелень — советы
Зелень. Фото: Freepik
Ключові моменти Как правильно хранить зелень, чтобы она не портилась

Многим знакома ситуация, когда зелень портится в холодильнике еще до того, как ее успевают использовать. Избежать этого поможет простой лайфхак.

Методом поделилась блогер Оля Пинс на YouTube.

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Как правильно хранить зелень, чтобы она не портилась

Секрет в правильной подготовке зелени сразу после покупки. Сначала ее нужно тщательно вымыть, а затем хорошо высушить. Важно делать это без прямых солнечных лучей, чтобы зелень не завяла. После этого петрушку, укроп и другие травы нужно разложить по контейнерам или зип-пакетам, добавив внутрь бумажное кухонное полотенце, которое поглотит лишнюю влагу.

Благодаря такому способу зелень может храниться в холодильнике до недели, не теряя свежесть и аромат. Кроме того, она уже будет готова к использованию — не придется каждый раз тратить время на мытье и сушку.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить зеленый лук, чтобы он не вял. А также узнайте правила хранения клубники, чтобы она дольше была свежей и ароматной.

укроп зелень действенные лайфхаки петрушка полезные советы хранение продуктов
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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