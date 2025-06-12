Как правильно хранить зелень — советы

Зелень. Фото: Freepik

Многим знакома ситуация, когда зелень портится в холодильнике еще до того, как ее успевают использовать. Избежать этого поможет простой лайфхак.

Методом поделилась блогер Оля Пинс на YouTube.

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Как правильно хранить зелень, чтобы она не портилась

Секрет в правильной подготовке зелени сразу после покупки. Сначала ее нужно тщательно вымыть, а затем хорошо высушить. Важно делать это без прямых солнечных лучей, чтобы зелень не завяла. После этого петрушку, укроп и другие травы нужно разложить по контейнерам или зип-пакетам, добавив внутрь бумажное кухонное полотенце, которое поглотит лишнюю влагу.

Благодаря такому способу зелень может храниться в холодильнике до недели, не теряя свежесть и аромат. Кроме того, она уже будет готова к использованию — не придется каждый раз тратить время на мытье и сушку.

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