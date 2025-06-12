Як правильно зберігати зелень — поради

Зелень. Фото: Freepik

Багатьом знайома ситуація, коли зелень псується в холодильнику ще до того, як її встигають використати. Уникнути цього допоможе простий лайфхак.

Методом поділилася блогерка Оля Пінс на YouTube.

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Як правильно зберігати зелень, щоб вона не псувалася

Секрет у правильній підготовці зелені одразу після покупки. Спочатку її потрібно ретельно вимити, а потім добре висушити. Важливо робити це без прямих сонячних променів, щоб зелень не зів'яла. Після цього петрушку, кріп та інші трави потрібно розкласти по контейнерах або зіп-пакетах, додавши всередину паперовий кухонний рушник, який поглине зайву вологу.

Завдяки такому способу зелень може зберігатися в холодильнику до тижня, не втрачаючи свіжість та аромат. Крім того, вона вже буде готова до використання — не доведеться щоразу витрачати час на миття та сушіння.

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