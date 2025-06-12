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Головна Рецепти Щоб зелень довше залишалася свіжою — правила зберігання

Щоб зелень довше залишалася свіжою — правила зберігання

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 22:05
Як правильно зберігати зелень — поради
Зелень. Фото: Freepik
Ключові моменти Як правильно зберігати зелень, щоб вона не псувалася

Багатьом знайома ситуація, коли зелень псується в холодильнику ще до того, як її встигають використати. Уникнути цього допоможе простий лайфхак.

Методом поділилася блогерка Оля Пінс на YouTube.

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Як правильно зберігати зелень, щоб вона не псувалася

Секрет у правильній підготовці зелені одразу після покупки. Спочатку її потрібно ретельно вимити, а потім добре висушити. Важливо робити це без прямих сонячних променів, щоб зелень не зів'яла. Після цього петрушку, кріп та інші трави потрібно розкласти по контейнерах або зіп-пакетах, додавши всередину паперовий кухонний рушник, який поглине зайву вологу.

Завдяки такому способу зелень може зберігатися в холодильнику до тижня, не втрачаючи свіжість та аромат. Крім того, вона вже буде готова до використання — не доведеться щоразу витрачати час на миття та сушіння.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати зелену цибулю, щоб вона не в'яла. А також дізнайтеся правила зберігання полуниці, щоб вона довше була свіжою та ароматною.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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