Как приготовить ягодную начинку для пирожков — советы

Выпечка с ягодной начинкой. Фото: Freepik

Ароматные и воздушные пирожки с ягодами точно не оставят никого равнодушным. Однако одна из главных проблем в приготовлении — это начинка, которая часто "убегает" наружу во время выпекания.

Новини.LIVE рассказывает простые кулинарные лайфхаки, которые помогут избежать этой неприятности.

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Используйте крахмал

Чтобы начинка была более густой и не растекалась, добавьте в нее немного крахмала — достаточно 2 ст. л. на стакан ягод. Также можно всыпать немного сахарной пудры — это добавит сладости и еще больше "свяжет" сок. Когда разложите начинку на тесто, посыпьте еще сверху немного сахара - это дополнительная защита от вытекания.

Не спешите жарить

Особенно если используете замороженные ягоды, дайте сформированным пирожкам отдохнуть хотя бы 30 минут. За это время тесто немного "возьмется", а начинка потеряет лишнюю влагу, что уменьшит риск прорывов.

Шов вверх — не ошибка

Хотя традиционно пирожки кладут на сковородку швом вниз, опытные кулинары советуют делать наоборот. Если шов сверху, сок имеет меньше шансов прорвать тесто, поэтому ваши пирожки сохранят и форму, и начинку.

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