Як приготувати ягідну начинку для пиріжків — поради

Випічка з ягідною начинкою. Фото: Freepik

Ароматні та пухкі пиріжки з ягодами точно не залишать нікого байдужим. Проте одна з головних проблем у приготуванні — це начинка, що часто "втікає" назовні під час випікання.

Новини.LIVE розповідає прості кулінарні лайфхаки, які допоможуть уникнути цієї неприємності.

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Використовуйте крохмаль

Щоб начинка була густішою і не розтікалася, додайте до неї трохи крохмалю — достатньо 2 ст. л. на склянку ягід. Також можна всипати трохи цукрової пудри — це додасть солодощі та ще більше "зв'яже" сік. Коли розкладете начинку на тісто, посипте ще зверху трішки цукру — це додатковий захист від витікання.

Не поспішайте смажити

Особливо якщо використовуєте заморожені ягоди, дайте сформованим пиріжкам відпочити хоча б 30 хвилин. За цей час тісто трохи "візьметься", а начинка втратить зайву вологу, що зменшить ризик проривів.

Шов догори — не помилка

Хоча традиційно пиріжки кладуть на сковорідку швом донизу, досвідчені кулінари радять робити навпаки. Якщо шов зверху, сік має менше шансів прорвати тісто, тож ваші пиріжки збережуть і форму, і начинку.

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