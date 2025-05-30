Дріжджове тісто у пакеті — рецепт

Дріжджове тісто у пакеті — підніметься з першого разу
Цей унікальний спосіб приготування дріжджового тіста допоможе приготувати пухку та ароматну випічку без зайвих зусиль та гаджетів. Усе що потрібно для приготування — це звичайний пакет.
Рецептом ділиться Ukr.Media.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 6 г;
- сіль — 4 г;
- розпушувач — 10 г;
- сухі дріжджі — 10 г;
- розтоплене вершкове масло — 50 г;
- молоко — 450 мл;
- борошно — 800 гр.
Спосіб приготування
Для приготування тіста усі інгредієнти змішайте до однорідної консистенції. Можна зробити це просто у пакеті. Також можна використати рукав для запікання, але щільно закріпити краї, щоб тісто не витікало.
Після цього залишити тісто на 40 хвилин у теплому сухому місці та розстійки. Також можна покласти його у розігріту до 40 градусів духовку на 30 хвилин. За цей час воно має збільшитися в декілька разів.
Готове тісто викласти з пакету на присипаний борошном стіл та використовувати для приготування пиріжків, булочок та іншої випічки.
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