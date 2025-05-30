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Дріжджове тісто у пакеті — підніметься з першого разу

Ua en ru
Дата публікації: 30 травня 2025 00:00
Дріжджове тісто у пакеті — рецепт
Дріжджове тісто. Фото: ukr.media

Цей унікальний спосіб приготування дріжджового тіста допоможе приготувати пухку та ароматну випічку без зайвих зусиль та гаджетів. Усе що потрібно для приготування — це звичайний пакет.

Рецептом ділиться Ukr.Media.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 6 г;
  • сіль — 4 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • сухі дріжджі — 10 г;
  • розтоплене вершкове масло — 50 г;
  • молоко — 450 мл;
  • борошно — 800 гр.

Спосіб приготування

Для приготування тіста усі інгредієнти змішайте до однорідної консистенції. Можна зробити це просто у пакеті. Також можна використати рукав для запікання, але щільно закріпити краї, щоб тісто не витікало.

Після цього залишити тісто на 40 хвилин у теплому сухому місці та розстійки. Також можна покласти його у розігріту до 40 градусів духовку на 30 хвилин. За цей час воно має збільшитися в декілька разів.

Готове тісто викласти з пакету на присипаний борошном стіл та використовувати для приготування пиріжків, булочок та іншої випічки.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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