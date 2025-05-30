Дріжджове тісто у пакеті — рецепт

Дріжджове тісто. Фото: ukr.media

Цей унікальний спосіб приготування дріжджового тіста допоможе приготувати пухку та ароматну випічку без зайвих зусиль та гаджетів. Усе що потрібно для приготування — це звичайний пакет.

Рецептом ділиться Ukr.Media.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 6 г;

сіль — 4 г;

розпушувач — 10 г;

сухі дріжджі — 10 г;

розтоплене вершкове масло — 50 г;

молоко — 450 мл;

борошно — 800 гр.

Спосіб приготування

Для приготування тіста усі інгредієнти змішайте до однорідної консистенції. Можна зробити це просто у пакеті. Також можна використати рукав для запікання, але щільно закріпити краї, щоб тісто не витікало.

Після цього залишити тісто на 40 хвилин у теплому сухому місці та розстійки. Також можна покласти його у розігріту до 40 градусів духовку на 30 хвилин. За цей час воно має збільшитися в декілька разів.

Готове тісто викласти з пакету на присипаний борошном стіл та використовувати для приготування пиріжків, булочок та іншої випічки.

Раніше ми розповідали, як приготувати тонкі та ніжні млинці, які не будуть рватися та липнути.

А також дізнайтеся, як приготувати шоколадний пиріг у микрохвильовці за 5 хвилин.