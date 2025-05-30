Дрожжевое тесто в пакете — рецепт

Дрожжевое тесто в пакете — поднимется с первого раза
Этот уникальный способ приготовления дрожжевого теста поможет приготовить пышную и ароматную выпечку без лишних усилий и гаджетов. Все что нужно для приготовления - это обычный пакет.
Рецептом делится Ukr.Media.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт;
- сахар — 6 г;
- соль — 4 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сухие дрожжи — 10 г;
- растопленное сливочное масло — 50 г;
- молоко — 450 мл;
- мука — 800 г.
Способ приготовления
Для приготовления теста все ингредиенты смешайте до однородной консистенции. Можно сделать это просто в пакете. Также можно использовать рукав для запекания, но плотно закрепить края, чтобы тесто не вытекало.
После этого оставить тесто на 40 минут в теплом сухом месте и расстойки. Также можно положить его в разогретую до 40 градусов духовку на 30 минут. За это время оно должно увеличиться в несколько раз.
Готовое тесто выложить из пакета на присыпанный мукой стол и использовать для приготовления пирожков, булочек и другой выпечки.
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