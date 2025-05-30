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Дрожжевое тесто в пакете — поднимется с первого раза

Ua en ru
Дата публикации 30 мая 2025 00:00
Дрожжевое тесто в пакете — рецепт
Дрожжевое тесто. Фото: ukr.media

Этот уникальный способ приготовления дрожжевого теста поможет приготовить пышную и ароматную выпечку без лишних усилий и гаджетов. Все что нужно для приготовления - это обычный пакет.

Рецептом делится Ukr.Media.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт;
  • сахар — 6 г;
  • соль — 4 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • сухие дрожжи — 10 г;
  • растопленное сливочное масло — 50 г;
  • молоко — 450 мл;
  • мука — 800 г.

Способ приготовления

Для приготовления теста все ингредиенты смешайте до однородной консистенции. Можно сделать это просто в пакете. Также можно использовать рукав для запекания, но плотно закрепить края, чтобы тесто не вытекало.

После этого оставить тесто на 40 минут в теплом сухом месте и расстойки. Также можно положить его в разогретую до 40 градусов духовку на 30 минут. За это время оно должно увеличиться в несколько раз.

Готовое тесто выложить из пакета на присыпанный мукой стол и использовать для приготовления пирожков, булочек и другой выпечки.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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