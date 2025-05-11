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Пухке тісто для пиріжків за 10 хвилин — фірмовий рецепт

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Дата публікації: 11 травня 2025 19:12
Тісто для пиріжків без дріжджів за 10 хвилин — рецепт
Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Запашні смажені пиріжки можна приготувати без зайвих зусиль лише за 10 хвилин. З цим рецептом тісто виходить пухким та повітряним навіть без дріжджів.

Рецептом поділися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

Для тіста

  • кисломолочний сир — 250 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • лимонна кислота — 1/4 ч. л.;
  • цукор — 1/2 ч. л.;
  • дрібка солі;
  • борошно — 300 г;
  • олія — 2 ст. л.

Для начинки

  • капуста — 600 г;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль, перець на смак;
  • яйця — 3 шт.

Спосіб приготування

Для приготування начинки капусту нашинкувати та підсмажити на пательні на розігрітій олії до м'якості протягом приблизно 10 хвилин. Три яйця відварити та нарізати кубиком, додати до готової капусти.

Смажені пиріжки без дріжджів - рецепт
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування тіста у мисці змішати яйця, сіль та цукор, а також кисломолочний сир та сметану. Перемішати до однорідної консистенції. У тісто додати соду та погасити її лимонної кислотою.

До суміші додати просіяне борошно, перемішати. Вилити до тіста олію та замісити м'яке тісто. Розділити його на 12 рівних частин. Кожну кульку розкачати, викласти начинку та сформувати пиріжки.

Смажені пиріжки на бездріжджовому тісті - рецепт
Тісто для пиріжків. Фото: smachnenke.com.ua

На розігрітій пательні з олією обсмажити пиріжки з кожного боку до золотавої скоринки на невеликому вогні.

Смажені пиріжки на тісті з сиром - покроковий рецепт
Готові пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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