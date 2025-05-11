Тесто для пирожков без дрожжей за 10 минут — рецепт

Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Душистые жареные пирожки можно приготовить без лишних усилий всего за 10 минут. С этим рецептом тесто получается пышным и воздушным даже без дрожжей.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

Для теста

творог — 250 г;

яйца — 2 шт;

сметана — 3 ст. л.;

сода — 1/2 ч. л;

лимонная кислота — 1/4 ч. л;

сахар — 1/2 ч. л;

щепотка соли;

мука — 300 г;

растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки

капуста — 600 г;

масло — 3 ст. л;

соль, перец по вкусу;

яйца — 3 шт.

Способ приготовления

Для приготовления начинки капусту нашинковать и поджарить на сковороде на разогретом масле до мягкости в течение примерно 10 минут. Три яйца отварить и нарезать кубиком, добавить к готовой капусте.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления теста в миске смешать яйца, соль и сахар, а также творог и сметану. Перемешать до однородной консистенции. В тесто добавить соду и погасить ее лимонной кислотой.

К смеси добавить просеянную муку, перемешать. Вылить к тесту масло и замесить мягкое тесто. Разделить его на 12 равных частей. Каждый шарик раскатать, выложить начинку и сформировать пирожки.

Тесто для пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретой сковороде с маслом обжарить пирожки с каждой стороны до золотистой корочки на небольшом огне.

Готовые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

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