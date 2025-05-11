Тесто для пирожков без дрожжей за 10 минут — рецепт

Рыхлое тесто для пирожков за 10 минут — фирменный рецепт
Душистые жареные пирожки можно приготовить без лишних усилий всего за 10 минут. С этим рецептом тесто получается пышным и воздушным даже без дрожжей.
Рецептом поделились Smachnenke.
Вам понадобится:
Для теста
- творог — 250 г;
- яйца — 2 шт;
- сметана — 3 ст. л.;
- сода — 1/2 ч. л;
- лимонная кислота — 1/4 ч. л;
- сахар — 1/2 ч. л;
- щепотка соли;
- мука — 300 г;
- растительное масло — 2 ст. л.
Для начинки
- капуста — 600 г;
- масло — 3 ст. л;
- соль, перец по вкусу;
- яйца — 3 шт.
Способ приготовления
Для приготовления начинки капусту нашинковать и поджарить на сковороде на разогретом масле до мягкости в течение примерно 10 минут. Три яйца отварить и нарезать кубиком, добавить к готовой капусте.
Для приготовления теста в миске смешать яйца, соль и сахар, а также творог и сметану. Перемешать до однородной консистенции. В тесто добавить соду и погасить ее лимонной кислотой.
К смеси добавить просеянную муку, перемешать. Вылить к тесту масло и замесить мягкое тесто. Разделить его на 12 равных частей. Каждый шарик раскатать, выложить начинку и сформировать пирожки.
На разогретой сковороде с маслом обжарить пирожки с каждой стороны до золотистой корочки на небольшом огне.
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