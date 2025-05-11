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Рыхлое тесто для пирожков за 10 минут — фирменный рецепт

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Дата публикации 11 мая 2025 19:12
Тесто для пирожков без дрожжей за 10 минут — рецепт
Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Душистые жареные пирожки можно приготовить без лишних усилий всего за 10 минут. С этим рецептом тесто получается пышным и воздушным даже без дрожжей.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

Для теста

  • творог — 250 г;
  • яйца — 2 шт;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сода — 1/2 ч. л;
  • лимонная кислота — 1/4 ч. л;
  • сахар — 1/2 ч. л;
  • щепотка соли;
  • мука — 300 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки

  • капуста — 600 г;
  • масло — 3 ст. л;
  • соль, перец по вкусу;
  • яйца — 3 шт.

Способ приготовления

Для приготовления начинки капусту нашинковать и поджарить на сковороде на разогретом масле до мягкости в течение примерно 10 минут. Три яйца отварить и нарезать кубиком, добавить к готовой капусте.

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Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления теста в миске смешать яйца, соль и сахар, а также творог и сметану. Перемешать до однородной консистенции. В тесто добавить соду и погасить ее лимонной кислотой.

К смеси добавить просеянную муку, перемешать. Вылить к тесту масло и замесить мягкое тесто. Разделить его на 12 равных частей. Каждый шарик раскатать, выложить начинку и сформировать пирожки.

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Тесто для пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретой сковороде с маслом обжарить пирожки с каждой стороны до золотистой корочки на небольшом огне.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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