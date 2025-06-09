Как убрать горечь в огурце — лайфхак

Огурцы. Фото: Freepik

Часто бывает, что один горький огурец может испортить вкус целого блюда. Но опытные хозяйки знают проверенную хитрость, которая позволит избавиться от горечи в овоще за минуту.

Интересным лайфхаком делится Ukr.Media.

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Где потереть огурец, чтобы он не был горьким

Горький вкус огурцов обусловлен веществом под названием кукурбитацин. Обычно оно сосредоточено в стеблях, корнях и листьях растения. Но когда огурцы растут в неблагоприятных условиях или испытывают стресс, кукурбитацин может накапливаться и в кожуре или мякоти плода.

Чтобы нейтрализовать горечь, отрежьте кончик огурца со стороны, где он был прикреплен к стеблю. Затем этим срезанным кусочком потрите мякоть огурца, пока не появится белая пена — именно она и содержит кукурбитацин. После этого промойте огурец и его вкус станет намного приятнее.

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