Як прибрати гіркоту в огірка — лайфхак

Огірки. Фото: Freepik

Часто буває, що один гіркий огірок може зіпсувати смак цілої страви. Але досвідчені господині знають перевірену хитрість, яка дозволить позбутися гіркоти в овочу за хвилину.

Цікавим лайфхаком ділиться Ukr.Media.

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Де потерти огірок, щоб він не був гірким

Гіркий смак огірків зумовлений речовиною під назвою кукурбітацин. Зазвичай вона зосереджена у стеблах, корінні та листі рослини. Але коли огірки ростуть у несприятливих умовах або зазнають стресу, кукурбітацин може накопичуватися та у шкірці чи м'якоті плоду.

Щоб нейтралізувати гіркоту, відріжте кінчик огірка з боку, де він був прикріплений до стебла. Потім цим зрізаним шматочком потріть м'якоть огірка, поки не з'явиться біла піна — саме вона й містить кукурбітацин. Після цього промийте огірок і його смак стане набагато приємнішим.

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