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Головна Рецепти Щоб огірок не був гіркий — цікавий трюк

Щоб огірок не був гіркий — цікавий трюк

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 22:07
Як прибрати гіркоту в огірка — лайфхак
Огірки. Фото: Freepik

Часто буває, що один гіркий огірок може зіпсувати смак цілої страви. Але досвідчені господині знають перевірену хитрість, яка дозволить позбутися гіркоти в овочу за хвилину.

Цікавим лайфхаком ділиться Ukr.Media.

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Де потерти огірок, щоб він не був гірким

Гіркий смак огірків зумовлений речовиною під назвою кукурбітацин. Зазвичай вона зосереджена у стеблах, корінні та листі рослини. Але коли огірки ростуть у несприятливих умовах або зазнають стресу, кукурбітацин може накопичуватися та у шкірці чи м'якоті плоду.

Щоб нейтралізувати гіркоту, відріжте кінчик огірка з боку, де він був прикріплений до стебла. Потім цим зрізаним шматочком потріть м'якоть огірка, поки не з'явиться біла піна — саме вона й містить кукурбітацин. Після цього промийте огірок і його смак стане набагато приємнішим.

Раніше ми ділилися рецептом літнього салату з огірком та смачною заправкою.

А також дізнайтеся секрет смачної тушкованої капусти, яка сподобається усім.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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