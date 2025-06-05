Какую сковороду лучше выбрать для приготовления пищи - советы

Сковородки. Фото: Freepik

В современных магазинах глаза разбегаются от многообразия сковородок — тефлоновые, чугунные, стальные и десятки других. Для того, чтобы понять, какая из них нужна именно вам, стоит подробнее рассмотреть каждый тип.

Полезными советами делится klopotenko.com.

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Сковородки из углеродистой стали

Эти сковородки — легкие, долговечные и практичные, поэтому их часто используют профессиональные повара. Они подходят для любых плит, в том числе индукционных, их можно ставить в духовку или даже на открытый огонь. На такой сковородке даже можно смело резать пищу ножом. Углеродистая сталь хорошо проводит тепло, поэтому идеально подходит для жарки мяса и других продуктов.

Однако есть нюансы — мыть ее следует сразу после приготовления, без посудомоечной машины и без жесткого скребка. После мытья — обязательно тщательно высушить, чтобы избежать ржавчины. Стальная сковорода также может потемнеть со временем — это нормально. Перед первым использованием ее нужно прокалить — налить немного масла, нагреть до дымления, слить жир — и сковородка готова к работе.

Алюминиевые сковородки с маслом

Алюминиевые сковородки всегда имеют покрытие, поскольку сам металл подвержен окислению. Благодаря антипригарному слою они хорошо подходят для тушения, приготовления соусов, блинов или овощей. Они быстро прогреваются, но использовать их лучше на средней мощности. При правильном уходе такая сковородка прослужит около двух лет.

Их нельзя перегревать — если появляется дым от масла, антипригарный слой может разрушиться. Используйте только деревянные или силиконовые лопатки, ведь металл может повредить покрытие. Полностью покрытые сковороды обычно можно мыть в посудомойке, частично — только вручную. Не все алюминиевые модели совместимы с индукционными плитами, а в духовку их класть не стоит.

Сковородки. Фото: Freepik

Сковородки из нержавеющей стали

Это долговечный вариант, который тоже часто используют профессионалы. Поскольку нержавейка плохо проводит тепло, у нее обычно двойное дно со встроенным теплопроводящим слоем. Такие сковородки хорошо выдерживают высокую температуру, поэтому особенно подходят для жарки мяса. Они универсальны — на них можно готовить практически все.

Мыть эти сковородки можно даже в посудомоечной машине, и они не боятся скребков, если иное не указано производителем. Некоторые модели совместимы с индукцией. Чтобы проверить, готова ли сковородка к жарке, капните немного воды — если капля скачет по поверхности, можно начинать. Если жарите мясо, оно сначала может прилипнуть, но как только поджарится — само отстанет от поверхности.

Чугунные сковородки чугунные

Чугун — прочный, надежный и практически вечный материал. Такие сковородки подходят для всех типов плит, духовок и даже открытого огня. Они хорошо сохраняют тепло, что позволяет равномерно прожаривать блюда. Однако тушить жидкие блюда в них менее удобно.

Перед первым использованием чугун также нужно прокалить с жиром до дымления, после чего жир следует вылить. Мыть лучше вручную, избегая агрессивного трения. Главный минус чугунных сковородок — их вес. Небольшие модели не доставляют трудностей, но большие могут быть менее удобными в повседневном использовании.

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