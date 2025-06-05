Яку пательню краще обрати для приготування їжі — поради

Пательні. Фото: Freepik

У сучасних магазинах очі розбігаються від різноманіття сковорідок — тефлонові, чавунні, сталеві та десятки інших. Для того щоб зрозуміти, яка з них потрібна саме вам, варто детальніше розглянути кожен тип.

Корисними порадами ділиться klopotenko.com.

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Сковорідки з вуглецевої сталі

Ці сковорідки — легкі, довговічні та практичні, саме тому їх часто використовують професійні кухарі. Вони підходять для будь-яких плит, зокрема індукційних, їх можна ставити в духовку чи навіть на відкритий вогонь. На такій сковорідці навіть можна сміливо різати їжу ножем. Вуглецева сталь добре проводить тепло, тож ідеально підходить для смаження м'яса та інших продуктів.

Проте є нюанси — мити її слід одразу після приготування, без посудомийної машини і без жорсткого шкребка. Після миття — обов'язково ретельно висушити, щоб уникнути іржі. Сталева пательня також може потемніти з часом — це нормально. Перед першим використанням її потрібно прожарити — налити трохи олії, нагріти до димлення, злити жир — і сковорідка готова до роботи.

Алюмінієві сковорідки

Алюмінієві пательні завжди мають покриття, оскільки сам метал схильний до окислення. Завдяки антипригарному шару вони добре підходять для тушкування, приготування соусів, млинців чи овочів. Вони швидко прогріваються, але використовувати їх краще на середній потужності. За умов правильного догляду така сковорідка прослужить близько двох років.

Їх не можна перегрівати — якщо з'являється дим від олії, антипригарний шар може зруйнуватися. Використовуйте лише дерев'яні або силіконові лопатки, адже метал може пошкодити покриття. Повністю покриті пательні зазвичай можна мити в посудомийці, частково — лише вручну. Не всі алюмінієві моделі сумісні з індукційними плитами, а в духовку їх класти не варто.

Сковорідки. Фото: Freepik

Сковорідки з нержавіючої сталі

Це довговічний варіант, який теж часто використовують професіонали. Оскільки нержавійка погано проводить тепло, у неї зазвичай подвійне дно з вбудованим теплопровідним шаром. Такі пательні добре витримують високу температуру, тому особливо підходять для смаження м'яса. Вони універсальні — на них можна готувати практично все.

Мити ці сковорідки можна навіть у посудомийній машині, і вони не бояться шкребків, якщо інше не зазначено виробником. Деякі моделі сумісні з індукцією. Щоб перевірити, чи сковорідка готова до смаження, крапніть трохи води — якщо крапля скаче по поверхні, можна починати. Якщо смажите м'ясо, воно спочатку може прилипнути, але щойно підсмажиться — само відстане від поверхні.

Чавунні сковорідки

Чавун — міцний, надійний і практично вічний матеріал. Такі сковорідки підходять для всіх типів плит, духовок і навіть відкритого вогню. Вони добре зберігають тепло, що дозволяє рівномірно просмажувати страви. Проте тушкувати рідкі страви в них менш зручно.

Перед першим використанням чавун також потрібно прожарити з жиром до димлення, після чого жир слід вилити. Мити краще вручну, уникаючи агресивного тертя. Головний мінус чавунних пательнь — їхня вага. Невеликі моделі не завдають труднощів, але великі можуть бути менш зручними у повсякденному використанні.

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