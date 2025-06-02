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Як обрати справжній соєвий соус — перевірений лайфхак

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Дата публікації: 2 червня 2025 22:08
Як відрізнити соєвий соус від підробки — лайфхак
Соєвий соус. Фото: Freepik

Соєвий соус вже давно став невід'ємною частиною багатьох страв і не лише азійської кухні. Однак через великий попит у супермаркетах з'являється багато підробок.

У кулінарному блозі paulspalette розповіли простий трюк, як обрати якісний продукт.

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Як відрізнити справжній соєвий соус від підробки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paul (@paulspalette)

Визначити справжній соєвий соус чи ні можна просто у супермаркеті. Для цього необхідно добре струсити пляшку та подивитися, як реагує рідина.

 Якщо на поверхні з'являються бульбашки, які тримаються кілька секунд — це гарна ознака. Така піна свідчить про високу концентрацію сої та тривалу ферментацію, що притаманна якісному соєвому соусу.

Натомість дешеві, розведені водою варіанти не піняться або бульбашки зникають одразу.

Раніше ми розповідали, як правильно заморозити зелень на зиму, щоб вона була ароматною.

А також дізнайтеся рецепт ароматної наливки з цвіту бузини, яку варто приготувати взимку.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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