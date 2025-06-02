Як відрізнити соєвий соус від підробки — лайфхак

Соєвий соус. Фото: Freepik

Соєвий соус вже давно став невід'ємною частиною багатьох страв і не лише азійської кухні. Однак через великий попит у супермаркетах з'являється багато підробок.

У кулінарному блозі paulspalette розповіли простий трюк, як обрати якісний продукт.

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Визначити справжній соєвий соус чи ні можна просто у супермаркеті. Для цього необхідно добре струсити пляшку та подивитися, як реагує рідина.

Якщо на поверхні з'являються бульбашки, які тримаються кілька секунд — це гарна ознака. Така піна свідчить про високу концентрацію сої та тривалу ферментацію, що притаманна якісному соєвому соусу.

Натомість дешеві, розведені водою варіанти не піняться або бульбашки зникають одразу.

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