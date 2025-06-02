Как отличить соевый соус от подделки — лайфхак

Соевый соус. Фото: Freepik

Соевый соус уже давно стал неотъемлемой частью многих блюд и не только азиатской кухни. Однако из-за большого спроса в супермаркетах появляется много подделок.

В кулинарном блоге paulspalette рассказали простой трюк, как выбрать качественный продукт.

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Определить настоящий соевый соус или нет можно просто в супермаркете. Для этого необходимо хорошо встряхнуть бутылку и посмотреть, как реагирует жидкость.

Если на поверхности появляются пузырьки, которые держатся несколько секунд — это хороший признак. Такая пена свидетельствует о высокой концентрации сои и длительной ферментации, которая присуща качественному соевому соусу.

Зато дешевые, разведенные водой варианты не пенятся или пузырьки исчезают сразу.

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