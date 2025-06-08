Как приготовить курицу в духовке сочной — советы

Чтобы курица была сочной и с корочкой — каких ошибок избегать
Жареная курица с хрустящей корочкой — одно из самых любимых блюд, но не всегда оно получается идеальным. Чтобы приготовление было удачным, стоит избегать нескольких распространенных ошибок.
Новини.LIVE рассказывают советы опытных поваров.
Распространенные ошибки при приготовлении запеченной курицы
Холодное мясо
Не спешите готовить курицу прямо из холодильника. Ее нужно выдержать при комнатной температуре не менее 15-20 минут. Если мясо замороженное — сначала разморозьте, а затем оставьте постоять перед приготовлением. Так курица прогреется равномерно.
Лишняя влага
Перед жаркой тщательно обсушите мясо бумажным полотенцем. Влага не позволяет корочке равномерно подрумяниться и мешает хорошо впитывать специи и соль.
Недостаточная температура
Сковородку следует предварительно хорошо нагреть — хотя бы 3-4 минуты с маслом. Только тогда выкладывайте мясо. Это же правило касается и запекания в духовке — она должна быть полностью разогрета перед тем, как ставить курицу.
Неправильное расположение мяса
В духовке лучше класть курицу грудкой вниз — так белое мясо впитает больше сока. При жарке на сковороде начинайте со стороны со шкурой — она должна первой подрумяниться. Только после этого переворачивайте мясо.
Пересушивание мяса
Курицу следует обжаривать на сильном огне с маслом, добавляя в конце немного сливочного масла и трав. Поджаривайте с обеих сторон до румяной корочки, переворачивая только один раз. Затем переложите в жаростойкую посуду и допеките в духовке 8-10 минут — так она останется нежной внутри.
Игнорирование "отдыха" мяса
Только что снятая со сковородки курица — еще не идеальна. Дайте ей "отдохнуть" 10-12 минут, завернув в фольгу или накрыв крышкой в теплой посуде. Это поможет сохранить сок и сделать мясо еще вкуснее.
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