Как приготовить курицу в духовке сочной — советы

Запеченная курица. Фото: Freepik

Жареная курица с хрустящей корочкой — одно из самых любимых блюд, но не всегда оно получается идеальным. Чтобы приготовление было удачным, стоит избегать нескольких распространенных ошибок.

Новини.LIVE рассказывают советы опытных поваров.

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Холодное мясо

Не спешите готовить курицу прямо из холодильника. Ее нужно выдержать при комнатной температуре не менее 15-20 минут. Если мясо замороженное — сначала разморозьте, а затем оставьте постоять перед приготовлением. Так курица прогреется равномерно.

Лишняя влага

Перед жаркой тщательно обсушите мясо бумажным полотенцем. Влага не позволяет корочке равномерно подрумяниться и мешает хорошо впитывать специи и соль.

Недостаточная температура

Сковородку следует предварительно хорошо нагреть — хотя бы 3-4 минуты с маслом. Только тогда выкладывайте мясо. Это же правило касается и запекания в духовке — она должна быть полностью разогрета перед тем, как ставить курицу.

Курица запеченная в духовке. Фото: Freepik

Неправильное расположение мяса

В духовке лучше класть курицу грудкой вниз — так белое мясо впитает больше сока. При жарке на сковороде начинайте со стороны со шкурой — она должна первой подрумяниться. Только после этого переворачивайте мясо.

Пересушивание мяса

Курицу следует обжаривать на сильном огне с маслом, добавляя в конце немного сливочного масла и трав. Поджаривайте с обеих сторон до румяной корочки, переворачивая только один раз. Затем переложите в жаростойкую посуду и допеките в духовке 8-10 минут — так она останется нежной внутри.

Игнорирование "отдыха" мяса

Только что снятая со сковородки курица — еще не идеальна. Дайте ей "отдохнуть" 10-12 минут, завернув в фольгу или накрыв крышкой в теплой посуде. Это поможет сохранить сок и сделать мясо еще вкуснее.

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