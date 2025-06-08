Як приготувати курку в духовці соковитою — поради

Запечена курка. Фото: Freepik

Смажена курка з хрусткою скоринкою — одна з найулюбленіших страв, але не завжди вона виходить ідеальною. Щоб приготування було вдалим, варто уникати декількох поширених помилок.

Новини.LIVE розповідають поради досвідчених кухарів.

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Холодне м'ясо

Не поспішайте готувати курку просто з холодильника. Її потрібно витримати за кімнатної температури щонайменше 15-20 хвилин. Якщо м'ясо заморожене — спочатку розморозьте, а потім залиште постояти перед приготуванням. Так курка прогріється рівномірно.

Зайва волога

Перед смаженням ретельно обсушіть м'ясо паперовим рушником. Волога не дозволяє скоринці рівномірно підрум'янитися та заважає добре всотувати спеції й сіль.

Недостатня температура

Сковорідку слід попередньо добре нагріти — хоча б 3-4 хвилини з олією. Лише тоді викладайте м'ясо. Це ж правило стосується й запікання в духовці — вона має бути повністю розігріта перед тим, як ставити курку.

Курка запечена у духовці. Фото: Freepik

Неправильне розташування м'яса

У духовці краще класти курку грудкою вниз — так біле м'ясо вбере більше соку. При смаженні на пательні починайте зі сторони зі шкірою — вона повинна першою підрум’янитися. Лише після цього перевертайте м'ясо.

Пересушування м'яса

Курку слід обсмажувати на сильному вогні з олією, додаючи наприкінці трохи вершкового масла та трав. Підсмажуйте з обох боків до рум'яної скоринки, перевертаючи лише один раз. Потім перекладіть у жаростійкий посуд і допечіть у духовці 8-10 хвилин — так вона залишиться ніжною всередині.

Ігнорування "відпочинку" м'яса

Щойно знята зі сковорідки курка — ще не ідеальна. Дайте їй "відпочити" 10-12 хвилин, загорнувши у фольгу або накривши кришкою в теплому посуді. Це допоможе зберегти сік і зробити м'ясо ще смачнішим.

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