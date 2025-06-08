Як приготувати курку в духовці соковитою — поради

Щоб курка була соковитою та зі скоринкою — яких помилок уникати
Смажена курка з хрусткою скоринкою — одна з найулюбленіших страв, але не завжди вона виходить ідеальною. Щоб приготування було вдалим, варто уникати декількох поширених помилок.
Новини.LIVE розповідають поради досвідчених кухарів.
Поширені помилки при приготуванні запеченої курки
Холодне м'ясо
Не поспішайте готувати курку просто з холодильника. Її потрібно витримати за кімнатної температури щонайменше 15-20 хвилин. Якщо м'ясо заморожене — спочатку розморозьте, а потім залиште постояти перед приготуванням. Так курка прогріється рівномірно.
Зайва волога
Перед смаженням ретельно обсушіть м'ясо паперовим рушником. Волога не дозволяє скоринці рівномірно підрум'янитися та заважає добре всотувати спеції й сіль.
Недостатня температура
Сковорідку слід попередньо добре нагріти — хоча б 3-4 хвилини з олією. Лише тоді викладайте м'ясо. Це ж правило стосується й запікання в духовці — вона має бути повністю розігріта перед тим, як ставити курку.
Неправильне розташування м'яса
У духовці краще класти курку грудкою вниз — так біле м'ясо вбере більше соку. При смаженні на пательні починайте зі сторони зі шкірою — вона повинна першою підрум’янитися. Лише після цього перевертайте м'ясо.
Пересушування м'яса
Курку слід обсмажувати на сильному вогні з олією, додаючи наприкінці трохи вершкового масла та трав. Підсмажуйте з обох боків до рум'яної скоринки, перевертаючи лише один раз. Потім перекладіть у жаростійкий посуд і допечіть у духовці 8-10 хвилин — так вона залишиться ніжною всередині.
Ігнорування "відпочинку" м'яса
Щойно знята зі сковорідки курка — ще не ідеальна. Дайте їй "відпочити" 10-12 хвилин, загорнувши у фольгу або накривши кришкою в теплому посуді. Це допоможе зберегти сік і зробити м'ясо ще смачнішим.
Раніше ми давали поради, як правильно обирати курятину в магазину.
А також пропонуємо рецепт курячої грудки у підливі, яка підходить для будь-якого гарніру.
Читайте Новини.LIVE!