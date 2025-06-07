Як правильно обирати курятину в магазині — корисні поради при виборі

Курятина. Фото: Freepik

Одним із найпопулярніших продуктів на українських кухнях є курятина, проте, як і інші види м'яса, вона може втратити свіжість ще на прилавку. Щоб уникнути втрат, продавці іноді вдаються до різних хитрощів, аби надати м'ясу привабливого вигляду.

Новини.LIVE діляться порадами, як правильно обирати курятину.

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На що звернути увагу при виборі курятини

Перш за все, варто звернути увагу на те, який вигляд має м'ясо. Ось головні ознаки, за якими можна відрізнити якісний товар від того, який вже зіпсувався:

М'ясо має бути чистим, сухим, без ознак підсушування або обвітрення.

Колір — ніжно-рожевий або блідо-рожевий, без сірого чи зеленуватого відтінку.

Текстура — пружна. Якщо натиснути пальцем, м'ясо швидко повертається до початкової форми.

Відсутність кров'яних згустків або темних плям, які можуть свідчити про пошкодження або псування.

Запах — нейтральний або ледь м'ясний. Якщо відчувається кислуватий чи затхлий аромат — краще відмовитися від покупки.

Курка. Фото: Freepik

Деякі недобросовісні продавці можуть намагатися "оживити" м'ясо, що вже почало псуватись, промиваючи його спеціальними розчинами. Після цього воно виглядає краще, але залишається непридатним для вживання. Щоб мінімізувати ризики, обирайте курятину у заводській вакуумній упаковці — вона містить інформацію про виробника, дату виготовлення та термін зберігання.

Проте навіть фабричне пакування не завжди гарантує якість. Обов'язково звертайте увагу на умови зберігання у магазині — продукція повинна перебувати у холодильній вітрині з дотриманням температурного режиму.

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