Как правильно выбирать курятину в магазине - полезные советы при выборе

Курятина. Фото: Freepik

Одним из самых популярных продуктов на украинских кухнях является курятина, однако, как и другие виды мяса, она может потерять свежесть еще на прилавке. Чтобы избежать потерь, продавцы иногда прибегают к различным хитростям, чтобы придать мясу привлекательный вид.

Новини.LIVE делятся советами, как правильно выбирать курятину.

Реклама

Читайте также:

На что обратить внимание при выборе курятины

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, как выглядит мясо. Вот главные признаки, по которым можно отличить качественный товар от того, который уже испортился:

Мясо должно быть чистым, сухим, без признаков подсушивания или обветривания.

Цвет — нежно-розовый или бледно-розовый, без серого или зеленоватого оттенка.

Текстура — упругая. Если нажать пальцем, мясо быстро возвращается к первоначальной форме.

Отсутствие кровяных сгустков или темных пятен, которые могут свидетельствовать о повреждении или порче.

Запах — нейтральный или едва мясной. Если чувствуется кисловатый или затхлый аромат — лучше отказаться от покупки.

Курица. Фото: Freepik

Некоторые недобросовестные продавцы могут пытаться "оживить" мясо, которое уже начало портиться, промывая его специальными растворами. После этого оно выглядит лучше, но остается непригодным для употребления. Чтобы минимизировать риски, выбирайте курятину в заводской вакуумной упаковке — она содержит информацию о производителе, дату изготовления и срок хранения.

Однако даже фабричная упаковка не всегда гарантирует качество. Обязательно обращайте внимание на условия хранения в магазине — продукция должна находиться в холодильной витрине с соблюдением температурного режима.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отличить настоящий соевый соус от подделки. А также узнайте, какую сковороду лучше выбрать для приготовления вкусных блюд.