Как готовить омлет — ресторанный рецепт

Омлет будет, как в ресторане — секрет в 1 ингредиенте
Изысканный и нежный омлет, как в ресторане, легко приготовить дома. Для этого не нужно иметь особого оборудования — весь секрет в одном ингредиенте.
Рецептом делится Pixelinform.
Что добавить в омлет для лучшего вкуса
Только один небанальный ингредиент способен сделать омлет нежным, воздушным и особенно изысканным. Речь идет о крем-сыре.
Для этого нужно взбить яйца, добавить соль и ложку крем-сыра. Обжарить омлет можно любым способом, а также добавить специи и зелень по вкусу. Благодаря крем-сыру текстура блюда будет невероятной и покорит вкусовые рецепторы любого гурмана.
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