Как готовить омлет — ресторанный рецепт

Омлет. Фото: Freepik

Изысканный и нежный омлет, как в ресторане, легко приготовить дома. Для этого не нужно иметь особого оборудования — весь секрет в одном ингредиенте.

Рецептом делится Pixelinform.

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Только один небанальный ингредиент способен сделать омлет нежным, воздушным и особенно изысканным. Речь идет о крем-сыре.

Для этого нужно взбить яйца, добавить соль и ложку крем-сыра. Обжарить омлет можно любым способом, а также добавить специи и зелень по вкусу. Благодаря крем-сыру текстура блюда будет невероятной и покорит вкусовые рецепторы любого гурмана.

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