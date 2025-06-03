Сирники з картоплею та бринзою — рецепт Лізи Глінської

Картопляні сирники. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Багато людей звикли, що сирники — це лише солодка страва, але насправді вони неймовірно смакують і солоними. Ніжне та вишукане поєднання картоплі з сиром стане чудовою альтернативою сніданку, або навіть вечері.

Своїм рецептом поділилася переможниця "Мастер Шеф" Ліза Глінська.

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Вам знадобиться:

картопля — 500 г;

кисломолочний сир 5% — 300 г;

бринза — 250 г;

борошно — 50 г;

яйця — 2 шт.;

дрібка солі;

кріп за бажанням.

Спосіб приготування

Відварити картоплю у підсоленій воді. Очистити та за допомогою виделки потовкти так, щоб залишалися шматочки.

До картоплі додати кисломолочний сир та бринзу. До суміші всипати борошно та перемішати. До тіста додати яйця, сіль та знову перемішати. За бажанням до тіста можна додати дрібно нарізаний кріп.

Змочити руки у холодній воді і сформувати сирники. Після чого трохи обваляти їх у борошні.

Смажити сирники на розігрітій на пательні олії з обох боків до золотавої скоринки. З цієї кількості тіста має вийти 18 сирників.

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