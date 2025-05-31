Яблучний пиріг Королівський — покроковий рецепт

Пиріг з яблуками. Фото: queen.com.au

Ароматний яблучний пиріг до чаю підкорить серце ваших гостей та рідних, не дарма його називають "Королівським". Приготування займе не більше 10 хвилин, але смак та зовнішній вигляд здивують.

Рецептом поділилися Queen.

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Вам знадобиться:

вершкове масло — 125 г;

цукрова пудра — 175 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 185 мл;

ваніль за смаком;

борошно — 260 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

кориця — 0,25 ч. л.;

мускатний горіх — 0,25 ч. л.;

яблука;

кленовий сироп — 1 ст. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Вершкове масло за допомогою міксера збити з цукром до пишної білої маси. Вмішати яйця та додати ваніль.

До борошна додати розпушувач, сіль, корицю та мускатний горіх. Просіяти сухі інгредієнти через сито та поєднати з яєчно-масляною масою та молоком до однорідності.

Яблука очистити від шкірки, розрізати навпіл та видалити серединку. На половинках яблука зробити надрізи, але не дорізати до кінця.

Форму для запікання змазати вершковим маслом. Вилити тісто та викласти зверху половинки яблук. Випікати пиріг при температурі 180 градусів 45-50 хвилин до готовності. Готовий пиріг за бажанням змазати сиропом.

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