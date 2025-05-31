Яблочный пирог Королевский — пошаговый рецепт

Яблочный пирог "Королевский" — любимый десерт к чаю
Ароматный яблочный пирог к чаю покорит сердце ваших гостей и родных, не зря его называют "Королевским". Приготовление займет не более 10 минут, но вкус и внешний вид удивят.
Рецептом поделились Queen.
Вам понадобится:
- сливочное масло - 125 г;
- сахарная пудра - 175 г;
- яйца - 2 шт;
- молоко - 185 мл;
- ваниль по вкусу;
- мука - 260 г;
- разрыхлитель - 1,5 ч. л;
- соль - 0,5 ч. л;
- корица - 0,25 ч. л;
- мускатный орех - 0,25 ч. л;
- яблоки;
- кленовый сироп - 1 ст. л. (по желанию).
Способ приготовления
Сливочное масло с помощью миксера взбить с сахаром до пышной белой массы. Вмешать яйца и добавить ваниль.
К муке добавить разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. Просеять сухие ингредиенты через сито и соединить с яично-масляной массой и молоком до однородности.
Яблоки очистить от кожуры, разрезать пополам и удалить серединку. На половинках яблока сделать надрезы, но не дорезать до конца.
Форму для запекания смазать сливочным маслом. Вылить тесто и выложить сверху половинки яблок. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 45-50 минут до готовности. Готовый пирог по желанию смазать сиропом.
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