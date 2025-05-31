Яблочный пирог Королевский — пошаговый рецепт

Пирог с яблоками. Фото: queen.com.au

Ароматный яблочный пирог к чаю покорит сердце ваших гостей и родных, не зря его называют "Королевским". Приготовление займет не более 10 минут, но вкус и внешний вид удивят.

Рецептом поделились Queen.

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Вам понадобится:

сливочное масло - 125 г;

сахарная пудра - 175 г;

яйца - 2 шт;

молоко - 185 мл;

ваниль по вкусу;

мука - 260 г;

разрыхлитель - 1,5 ч. л;

соль - 0,5 ч. л;

корица - 0,25 ч. л;

мускатный орех - 0,25 ч. л;

яблоки;

кленовый сироп - 1 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления

Сливочное масло с помощью миксера взбить с сахаром до пышной белой массы. Вмешать яйца и добавить ваниль.

К муке добавить разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. Просеять сухие ингредиенты через сито и соединить с яично-масляной массой и молоком до однородности.

Яблоки очистить от кожуры, разрезать пополам и удалить серединку. На половинках яблока сделать надрезы, но не дорезать до конца.

Форму для запекания смазать сливочным маслом. Вылить тесто и выложить сверху половинки яблок. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 45-50 минут до готовности. Готовый пирог по желанию смазать сиропом.

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