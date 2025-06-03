Сырники с картофелем и брынзой — рецепт Лизы Глинской

Картофельные сырники, тающие во рту — рецепт от Лизы Глинской
Многие люди привыкли, что сырники — это только сладкое блюдо, но на самом деле они невероятно вкусны и солеными. Нежное и изысканное сочетание картофеля с сыром станет отличной альтернативой завтрака, или даже ужина.
Своим рецептом поделилась победительница "Мастер Шеф" Лиза Глинская.
Вам понадобится:
- картофель — 500 г;
- творог кисломолочный 5% — 300 г;
- брынза — 250 г;
- мука — 50 г;
- яйца — 2 шт;
- щепотка соли;
- укроп по желанию.
Способ приготовления
Отварить картофель в подсоленной воде. Очистить и с помощью вилки растолочь так, чтобы оставались кусочки.
К картофелю добавить творог и брынзу. К смеси всыпать муку и перемешать. К тесту добавить яйца, соль и снова перемешать. По желанию в тесто можно добавить мелко нарезаный укроп.
Смочить руки в холодной воде и сформировать сырники. После чего немного обвалять их в муке.
Жарить сырники на разогретом на сковороде масле с обеих сторон до золотистой корочки. Из этого количества теста должно получиться 18 сырников.
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