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Главная Рецепты Картофельные сырники, тающие во рту — рецепт от Лизы Глинской

Картофельные сырники, тающие во рту — рецепт от Лизы Глинской

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Дата публикации 3 июня 2025 00:00
Сырники с картофелем и брынзой — рецепт Лизы Глинской
Картофельные сырники из картофеля. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Многие люди привыкли, что сырники — это только сладкое блюдо, но на самом деле они невероятно вкусны и солеными. Нежное и изысканное сочетание картофеля с сыром станет отличной альтернативой завтрака, или даже ужина.

Своим рецептом поделилась победительница "Мастер Шеф" Лиза Глинская.

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Вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • творог кисломолочный 5% — 300 г;
  • брынза — 250 г;
  • мука — 50 г;
  • яйца — 2 шт;
  • щепотка соли;
  • укроп по желанию.

Способ приготовления

Отварить картофель в подсоленной воде. Очистить и с помощью вилки растолочь так, чтобы оставались кусочки.

К картофелю добавить творог и брынзу. К смеси всыпать муку и перемешать. К тесту добавить яйца, соль и снова перемешать. По желанию в тесто можно добавить мелко нарезаный укроп.

Смочить руки в холодной воде и сформировать сырники. После чего немного обвалять их в муке.

Жарить сырники на разогретом на сковороде масле с обеих сторон до золотистой корочки. Из этого количества теста должно получиться 18 сырников.

Напомним, ранее мы рассказывали рецепт "Королевского" яблочного пирога, который стал фаворитом среди выпечки.

А также предлагаем быстрый рецепт шоколадного пирога в микроволновке, который готовится 5 минут.

Завтрак Ужин картошка рецепт сырники Мастер Шеф
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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