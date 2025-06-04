Як готувати омлет — ресторанний рецепт

Омлет буде, як у ресторані — секрет в 1 інгредієнті
Вишуканий та ніжний омлет, як у ресторані, легко приготувати вдома. Для цього не потрібно мати особливого обладнання — увесь секрет в одному інгредієнті.
Рецептом ділиться Pixelinform.
Що додати до омлету для кращого смаку
Лише один небанальний інгредієнт здатний зробити омлет ніжним, повітряним та особливо вишуканим. Йдеться про крем-сир.
Для цього потрібно збити яйця, додати сіль та ложку крем-сиру. Обсмажити омлет можна будь-яким способом, а також додати спеції та зелень за смаком. Завдяки крем-сиру текстура страви буде неймовірною та підкорить смакові рецептори будь-якого гурмана.
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