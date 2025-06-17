Как правильно заваривать кофе — полезные советы

Кофе. Фото: Freepik

Настоящий вкус кофе зависит не только от сорта зерен, но и от способа заваривания. Опытные кофеманы знают, что одна маленькая ошибка может испортить аромат и оставить неприятное послевкусие.

О распространенной ошибке в приготовлении напитка рассказал ТСН.

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Как правильно заваривать кофе

Многие люди допускают одну и ту же ошибку при заваривании кофе — независимо от того, используют ли молотый или растворимый. Речь идет о заваривании кофе кипятком. Именно это нарушение технологии значительно ухудшает вкус напитка.

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Вода, температура которой достигает 100 градусов, слишком агрессивно воздействует на кофейные зерна — она способствует быстрому высвобождению горьких соединений, из-за чего кофе становится слишком крепким и с выраженным горьким привкусом. В случае с растворимым кофе кипяток еще больше подчеркивает ароматизаторы и подсластители, делая напиток менее натуральным на вкус.

Заваривание кофе. Фото: Freepik

Идеальной температурой для заваривания считается диапазон от 92 до 96 градусов — именно тогда из зерен начинают высвобождаться эфирные масла и ферменты, которые формируют вкусовой букет. А для более мягкого вкуса температура должна быть примерно 89 градусов.

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Чтобы не ошибиться с температурой, просто подождите 30 секунд после закипания воды — этого достаточно, чтобы она остыла до нужного уровня.

Во время приготовления на плите не доводите кофе до кипения. Варите на медленном огне — так вкусовые компоненты высвобождаются постепенно и более полноценно. Но если вы любите пенку, то снимите джезву с плиты, как только пенка начнет подниматься, ведь кипение в этом случае только навредит.

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