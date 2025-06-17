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Головна Рецепти Одна помилка зіпсує увесь смак — як правильно заварювати каву

Одна помилка зіпсує увесь смак — як правильно заварювати каву

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 18:36
Як правильно заварювати каву — корисні поради
Кава. Фото: Freepik
Ключові моменти Як правильно заварювати каву

Справжній смак кави залежить не лише від сорту зерен, а й від способу заварювання. Досвідчені кавомани знають, що одна маленька помилка може зіпсувати аромат і залишити неприємний післясмак.

Про поширену помилку у приготуванні напою розповів ТСН.

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Як правильно заварювати каву

Багато людей припускаються однієї й тієї ж помилки при заварюванні кави — незалежно від того, чи використовують мелену або розчинну. Йдеться про заварювання кави окропом. Саме це порушення технології значно погіршує смак напою.

Вода, температура якої досягає 100 градусів, надто агресивно впливає на кавові зерна — вона сприяє швидкому вивільненню гірких сполук, через що кава стає надто міцною та з вираженим гірким присмаком. У випадку з розчинною кавою окріп ще більше підкреслює ароматизатори та підсолоджувачі, роблячи напій менш натуральним на смак.

Як заварювати каву - поради
Заварювання кави. Фото: Freepik

Ідеальною температурою для заварювання вважається діапазон від 92 до 96 градусів — саме тоді з зерен починають вивільнятись ефірні олії та ферменти, які формують смаковий букет. А для більш м'якого смаку температура має бути приблизно 89 градусів.

Щоб не помилитися з температурою, просто зачекайте 30 секунд після закипання води — цього достатньо, щоб вона охолола до потрібного рівня.

Під час приготування на плиті не доводьте каву до кипіння. Варіть на повільному вогні — так смакові компоненти вивільняються поступово та більш повноцінно. Але якщо ви любите пінку, то зніміть джезву з плити, щойно пінка почне підніматися, адже кипіння в цьому випадку тільки зашкодить.

Раніше ми розповідали, як приготувати ароматну каву по-іспанськи. А також дізнайтеся, навіщо додавати до кави соду.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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