Как приготовить нежную печень без замачивания — совет

Жареная печень. Фото: Freepik

Чтобы печень получилась нежной и вкусной, ее нужно правильно подготовить, иначе блюдо будет жестким и совсем неаппетитным. Обычно хозяйки замачивают печень в молоке, но это не всегда подходящий способ.

Как обойтись без замачивания рассказали Ukr.Media.

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Сначала печень следует хорошо промыть, очистить от пленок и прожилок, а затем нарезать порционными кусочками.

Далее понадобится много лука — одна головка на полкилограмма печени. Его нужно нарезать кольцами, смешать с печенью и залить обычной водой. После этого накрыть пленкой и поставить все в холодильник примерно на час.

После замачивания печень следует отделить от лука, хорошо обсушить и можно жарить.

Благодаря такому маринаду печень получается мягкой и нежной внутри. К тому же, этот вариант значительно дешевле и подходит тем, кто не употребляет молочные продукты.

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