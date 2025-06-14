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Головна Рецепти Ніжна печінка без замочування в молоці — хитрість для господинь

Ніжна печінка без замочування в молоці — хитрість для господинь

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 22:07
Як приготувати ніжну печінку без замочування — порада
Смажена печінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Як приготувати ніжну печінку без молока

Щоб печінка вийшла ніжною та смачною, її потрібно правильно підготувати, бо інакше страва буде жорсткою та зовсім неапетитною. Зазвичай господині замочують печінку в молоці, але це не завжди підходящий спосіб.

Як обійтися без замочування розповіли Ukr.Media.

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Як приготувати ніжну печінку без молока

Спершу печінку слід добре промити, очистити від плівок та прожилок, а потім нарізати порційними шматочками.

Далі знадобиться чимало цибулі — одна головка на пів кілограма печінки. Її потрібно нарізати кільцями, змішати з печінкою та залити звичайною водою. Після цього накрити плівкою та поставити все в холодильник приблизно на годину.

Після замочування печінку слід відділити від цибулі, добре обсушити та можна смажити.

Завдяки такому маринаду печінка виходить м'якою та ніжною всередині. До того ж, цей варіант значно дешевший за та підходить тим, хто не вживає молочні продукти.

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Приготування печінка цибуля дієві лайфхаки корисні поради
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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