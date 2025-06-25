Вкусная панировка для запеченных кабачков — проверенный рецепт

Самые вкусные запеченные кабачки — весь секрет в панировке
Самые вкусные жареные кабачки получаются тогда, когда правильно подобрана панировка. Именно она придает овощам аппетитную корочку и делает блюдо по-настоящему особенным.
Рецептом делится сайт Shuba.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари — 100 г;
- кукурузные хлопья — 40 г;
- молотая паприка — 1 ч. л.;
- сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- пармезан — 40 г;
- майоран — 1 ч. л.;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Разрезать кабачки пополам, а затем порезать их брусочками толщиной около 1,5 см.
В глубокой миске взбить яйца с паприкой, майораном, добавить горчицу и соевый соус, хорошо перемешать.
Кукурузные хлопья измельчить в блендере, смешать их с панировочными сухарями и натертым сыром. Каждый кусочек кабачка окунуть в яичную смесь, а затем обвалять в панировке.
Выложить кабачки на противень с пергаментом и слегка сбрызнуть маслом. Запекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 30 минут до аппетитной золотистой корочки.
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