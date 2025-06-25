Вкусная панировка для запеченных кабачков — проверенный рецепт

Жареные кабачки. Фото: Freepik

Самые вкусные жареные кабачки получаются тогда, когда правильно подобрана панировка. Именно она придает овощам аппетитную корочку и делает блюдо по-настоящему особенным.

Рецептом делится сайт Shuba.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

кукурузные хлопья — 40 г;

молотая паприка — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

пармезан — 40 г;

майоран — 1 ч. л.;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Разрезать кабачки пополам, а затем порезать их брусочками толщиной около 1,5 см.

В глубокой миске взбить яйца с паприкой, майораном, добавить горчицу и соевый соус, хорошо перемешать.

Кукурузные хлопья измельчить в блендере, смешать их с панировочными сухарями и натертым сыром. Каждый кусочек кабачка окунуть в яичную смесь, а затем обвалять в панировке.

Выложить кабачки на противень с пергаментом и слегка сбрызнуть маслом. Запекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 30 минут до аппетитной золотистой корочки.

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