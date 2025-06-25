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Главная Рецепты Самые вкусные запеченные кабачки — весь секрет в панировке

Самые вкусные запеченные кабачки — весь секрет в панировке

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 22:07
Вкусная панировка для запеченных кабачков — проверенный рецепт
Жареные кабачки. Фото: Freepik
Ключові моменти Способ приготовления

Самые вкусные жареные кабачки получаются тогда, когда правильно подобрана панировка. Именно она придает овощам аппетитную корочку и делает блюдо по-настоящему особенным.

Рецептом делится сайт Shuba.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • кукурузные хлопья — 40 г;
  • молотая паприка — 1 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • пармезан — 40 г;
  • майоран — 1 ч. л.;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Разрезать кабачки пополам, а затем порезать их брусочками толщиной около 1,5 см.

В глубокой миске взбить яйца с паприкой, майораном, добавить горчицу и соевый соус, хорошо перемешать.

Кукурузные хлопья измельчить в блендере, смешать их с панировочными сухарями и натертым сыром. Каждый кусочек кабачка окунуть в яичную смесь, а затем обвалять в панировке.

Выложить кабачки на противень с пергаментом и слегка сбрызнуть маслом. Запекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 30 минут до аппетитной золотистой корочки.

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Ужин рецепт рецепт из кабачка гарнир кабачки
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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