Як смачно посмажити кабачки без бризок — рецепт

Смажені кабачки, від яких не відірватися — секрет у приготуванні
Закуска зі смажених кабачків влітку є на столі в багатьох родинах, але іноді їх приготування супроводжується неприємними моментами — бризки гарячої олії та підгоріле борошно. Є один простий трюк, який допоможе уникнути безладу на кухні та зробить страву привабливішою та смачнішою.
Новини.LIVE ділиться простим лайфхаком у приготуванні.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- борошно — 3-4 ст. л.;
- вода — 150 мл;
- соняшникова або оливкова олія — 3 ст. л.;
- сіль і перець — за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати кабачки кружальцями завтовшки 0,5-1 см, посолити і поперчити за смаком.
Обов'зково промокнути кружальця паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Після чого обваляти їх в борошні, злегка струсивши надлишки.
Далі варто швидко занурити кожен шматочок у воду, щоб змочити тільки поверхню.
Обсмажити кабачки на добре розігрітій сковороді з олією по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
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