Як смачно посмажити кабачки без бризок — рецепт

Смажені кабачки. Фото: Freepik

Закуска зі смажених кабачків влітку є на столі в багатьох родинах, але іноді їх приготування супроводжується неприємними моментами — бризки гарячої олії та підгоріле борошно. Є один простий трюк, який допоможе уникнути безладу на кухні та зробить страву привабливішою та смачнішою.

Новини.LIVE ділиться простим лайфхаком у приготуванні.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

борошно — 3-4 ст. л.;

вода — 150 мл;

соняшникова або оливкова олія — 3 ст. л.;

сіль і перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки кружальцями завтовшки 0,5-1 см, посолити і поперчити за смаком.

Обов'зково промокнути кружальця паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Після чого обваляти їх в борошні, злегка струсивши надлишки.

Далі варто швидко занурити кожен шматочок у воду, щоб змочити тільки поверхню.

Обсмажити кабачки на добре розігрітій сковороді з олією по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Раніше ми розповідали рецепт простої, але дуже смачної вечері з кабачків.

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