Как вкусно пожарить кабачки без брызг — рецепт

Жареные кабачки, от которых не оторваться — секрет приготовления
Закуска из жареных кабачков летом есть на столе во многих семьях, но иногда их приготовление сопровождается неприятными моментами — брызги горячего масла и подгоревшая мука. Есть один простой трюк, который поможет избежать беспорядка на кухне и сделает блюдо более привлекательным и вкусным.
Новини.LIVE делится простым лайфхаком в приготовлении.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт;
- мука — 3-4 ст. л;
- вода — 150 мл;
- подсолнечное или оливковое масло — 3 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать кабачки кружочками толщиной 0,5-1 см, посолить и поперчить по вкусу.
Обязательно промокнуть кружочки бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. После чего обвалять их в муке, слегка стряхнув излишки.
Далее стоит быстро окунуть каждый кусочек в воду, чтобы смочить только поверхность.
Обжарить кабачки на хорошо разогретой сковороде с маслом по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
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