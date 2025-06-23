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Главная Рецепты Жареные кабачки, от которых не оторваться — секрет приготовления

Жареные кабачки, от которых не оторваться — секрет приготовления

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 22:27
Как вкусно пожарить кабачки без брызг — рецепт
Жареные кабачки. Фото: Freepik
Ключові моменти Способ приготовления

Закуска из жареных кабачков летом есть на столе во многих семьях, но иногда их приготовление сопровождается неприятными моментами — брызги горячего масла и подгоревшая мука. Есть один простой трюк, который поможет избежать беспорядка на кухне и сделает блюдо более привлекательным и вкусным.

Новини.LIVE делится простым лайфхаком в приготовлении.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт;
  • мука — 3-4 ст. л;
  • вода — 150 мл;
  • подсолнечное или оливковое масло — 3 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать кабачки кружочками толщиной 0,5-1 см, посолить и поперчить по вкусу.

Обязательно промокнуть кружочки бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. После чего обвалять их в муке, слегка стряхнув излишки.

Далее стоит быстро окунуть каждый кусочек в воду, чтобы смочить только поверхность.

Обжарить кабачки на хорошо разогретой сковороде с маслом по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее мы рассказывали рецепт простого, но очень вкусного ужина из кабачков.

А также предлагаем приготовить котлеты из кабачков с "сюрпризом", которые уже стали хитом лета 2025.

 

Приготовление действенные лайфхаки рецепт из кабачка полезные советы кабачки
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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