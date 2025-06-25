Смачна паніровка для запечених кабачків — перевірений рецепт

Найсмачніші запечені кабачки — весь секрет у паніровці
Найсмачніші смажені кабачки виходять тоді, коли правильно підібрана паніровка. Саме вона надає овочам апетитної скоринки та робить страву по-справжньому особливою.
Рецептом ділиться сайт Shuba.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- кукурудзяні пластівці — 40 г;
- мелена паприка — 1 ч. л.;
- сушений часник — 0,5 ч. л.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- пармезан — 40 г;
- майоран — 1 ч. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Розрізати кабачки навпіл, а потім порізати їх брусочками завтовшки близько 1,5 см.
У глибокій мисці збити яйця з паприкою, майораном, додати гірчицю та соєвий соус, добре перемішати.
Кукурудзяні пластівці подрібнити у блендері, змішати їх із панірувальними сухарями та натертим сиром. Кожен шматочок кабачка занурити в яєчну суміш, а потім обваляти в паніровці.
Викласти кабачки на деко з пергаментом та злегка збризнути олією. Запікати в духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 30 хвилин до апетитної золотистої скоринки.
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