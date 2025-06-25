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Головна Рецепти Найсмачніші запечені кабачки — весь секрет у паніровці

Найсмачніші запечені кабачки — весь секрет у паніровці

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 22:07
Смачна паніровка для запечених кабачків — перевірений рецепт
Смажені кабачки. Фото: Freepik
Ключові моменти Спосіб приготування

Найсмачніші смажені кабачки виходять тоді, коли правильно підібрана паніровка. Саме вона надає овочам апетитної скоринки та робить страву по-справжньому особливою.

Рецептом ділиться сайт Shuba.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • панірувальні сухарі — 100 г;
  • кукурудзяні пластівці — 40 г;
  • мелена паприка — 1 ч. л.;
  • сушений часник — 0,5 ч. л.;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • пармезан — 40 г;
  • майоран — 1 ч. л.;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

Розрізати кабачки навпіл, а потім порізати їх брусочками завтовшки близько 1,5 см.

У глибокій мисці збити яйця з паприкою, майораном, додати гірчицю та соєвий соус, добре перемішати.

Кукурудзяні пластівці подрібнити у блендері, змішати їх із панірувальними сухарями та натертим сиром. Кожен шматочок кабачка занурити в яєчну суміш, а потім обваляти в паніровці.

Викласти кабачки на деко з пергаментом та злегка збризнути олією. Запікати в духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 30 хвилин до апетитної золотистої скоринки.

Раніше ми розповідали рецепт неймовірного рулета з кабачків, якій став хітом літа.

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Вечеря рецепт рецепт з кабачка гарнір кабачки
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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