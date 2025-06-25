Смачна паніровка для запечених кабачків — перевірений рецепт

Смажені кабачки. Фото: Freepik

Найсмачніші смажені кабачки виходять тоді, коли правильно підібрана паніровка. Саме вона надає овочам апетитної скоринки та робить страву по-справжньому особливою.

Рецептом ділиться сайт Shuba.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

панірувальні сухарі — 100 г;

кукурудзяні пластівці — 40 г;

мелена паприка — 1 ч. л.;

сушений часник — 0,5 ч. л.;

оливкова олія — 3 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

пармезан — 40 г;

майоран — 1 ч. л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Розрізати кабачки навпіл, а потім порізати їх брусочками завтовшки близько 1,5 см.

У глибокій мисці збити яйця з паприкою, майораном, додати гірчицю та соєвий соус, добре перемішати.

Кукурудзяні пластівці подрібнити у блендері, змішати їх із панірувальними сухарями та натертим сиром. Кожен шматочок кабачка занурити в яєчну суміш, а потім обваляти в паніровці.

Викласти кабачки на деко з пергаментом та злегка збризнути олією. Запікати в духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 30 хвилин до апетитної золотистої скоринки.

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