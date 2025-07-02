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Главная Рецепты Лучшие травы для ароматного чая — что стоит собрать летом

Лучшие травы для ароматного чая — что стоит собрать летом

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 19:47
Какие травы собрать для чая летом — перечень
Травяной чай. Фото: Freepik

Если вы любите насладиться ароматным чаем зимой, обязательно летом соберите собственный травяной сбор. Луговые и лесные травы не только радуют приятный ароматом и вкусом, но и обладают целебными свойствами.

Издание Ukr.Media рассказывает, какие травы стоит заготовить летом.

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Липа

Липовый цвет — один из самых популярных компонентов лечебного чая. Его ценят за мощные противовоспалительные, антибактериальные свойства, способность укреплять иммунитет и выводить токсины.

Лучше всего собирать его в начале цветения. Срезайте вместе с прицветниками — именно там больше всего полезных веществ. Сушить липу нужно в тени, на бумаге или ткани, в сухом проветриваемом месте, и ежедневно перемешивать. Через 3-4 дня можно пересыпать цветки в бумажные бакеты или банки.

Иван-чай (кипрей)

Невероятно богат витамином С (в 6 раз больше, чем в лимоне), а также железом, марганцем и органическими кислотами. Его используют и в чае, и как приправу в салаты, каши или овощные блюда.

Собирать нужно только верхушки растения с листьями и цветами. Листья не сушат сразу - их сначала подвяливают в течение суток, периодически перемешивая. Затем сырье скручивают или перетирают, чтобы оно пустило сок, и оставляют для ферментации на 24 часа при комнатной температуре. Когда появится приятный сладковатый аромат, листья досушивают в духовке около 40 минут при 100-150 градусах, после чего пересыпают в банки или мешочки.

Зверобой

Еще одна незаменимая трава, которую часто добавляют в чаи. Он обладает противовоспалительным действием, положительно влияет на пищеварительную систему и выводит токсины.

Зверобой следует срезать во время цветения, оставляя часть с листьями и цветами. Сушат растение так же, как и большинство трав - в тени, в хорошо проветриваемом помещении, на бумаге или ткани.

Трави для чаю на зиму
Травы для заваривания чая. Фото: Freepik

Ромашка

Нежное и успокаивающее растение, которое помогает при тревожности, бессоннице, а также полезно в косметических средствах. Для сушки собирают только цветы. Их раскладывают тонким слоем в затененном месте, и за неделю они должны высохнуть. Проверить готовность просто — при сжатии цветок "пилит", его можно хранить в бумажном пакете или тканевом мешочке.

Листья черной смородины

Настоящий ароматный клад. Они придают чаю яркий вкус и обладают очищающими свойствами. Собирают их после того, как ягодный урожай уже собран. Листья подвяливают сутки в тени, после чего скручивают в "жгутики", оставляют еще на несколько часов, мелко режут и досушивают в духовке примерно час при температуре 100 градусов.

Календула

Ее цветки не только успокаивают нервную систему и нормализуют давление, но и могут использоваться как приправа к супам. Собирают цветки в сухую погоду, ближе к обеду, после чего сушат в теплом и хорошо вентилируемом месте. В течение первых дней сушки соцветия нужно переворачивать, а через 7-10 дней их можно сложить в темную банку или коробку.

Ранее мы рассказывали, как приготовить освежающий домашний лимонад с лавандой.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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