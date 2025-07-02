Які трави зібрати для чаю влітку — перелік

Трав'яний чай. Фото: Freepik

Якщо ви любите насолодитися ароматним чаєм взимку, обов'язково влітку зберіть власний трав'яний збір. Лугові та лісові трави не лише тішать приємним ароматом і смаком, а ще й мають цілющі властивості.

Видання Ukr.Media розповідає, які трави варто заготувати влітку.

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Липа

Липовий цвіт — один із найпопулярніших компонентів лікувального чаю. Його цінують за потужні протизапальні, антибактеріальні властивості, здатність зміцнювати імунітет та виводити токсини.

Найкраще збирати його на початку цвітіння. Зрізайте разом із приквітками — саме там найбільше корисних речовин. Сушити липу потрібно у тіні, на папері або тканині, в сухому провітрюваному місці, та щодня перемішувати. Через 3-4 дні можна пересипати цвіт у паперові бакети або банки.

Іван-чай (кіпрей)

Неймовірно багатий на вітамін С (у 6 разів більше, ніж у лимоні), а також залізо, марганець та органічні кислоти. Його використовують і в чаї, і як приправу в салати, каші чи овочеві страви.

Збирати потрібно лише верхівки рослини з листям і квітами. Листя не сушать одразу — його спершу підв'ялюють протягом доби, періодично перемішуючи. Потім сировину скручують або перетирають, щоб вона пустила сік, і залишають для ферментації на 24 години при кімнатній температурі. Коли з'явиться приємний солодкуватий аромат, листя досушують у духовці близько 40 хвилин при 100-150 градусах, після чого пересипають у банки або мішечки.

Звіробій

Ще одна незамінна трава, яку часто додають до чаїв. Він має протизапальну дію, позитивно впливає на травну систему та виводить токсини.

Звіробій слід зрізати під час цвітіння, залишаючи частину з листям і квітами. Сушать рослину так само, як і більшість трав — у тіні, в добре провітрюваному приміщенні, на папері або тканині.

Трави для заварювання чаю. Фото: Freepik

Ромашка

Ніжна та заспокійлива рослина, що допомагає при тривожності, безсонні, а також корисна в косметичних засобах. Для сушіння збирають лише квітки. Їх розкладають тонким шаром у затіненому місці, і за тиждень вони мають висохнути. Перевірити готовність просто — при стисканні квітка "пилить", її можна зберігати у паперовому пакеті або тканинному мішечку.

Листя чорної смородини

Справжній ароматний скарб. Воно додає чаю яскравого смаку та має очищувальні властивості. Збирають його після того, як ягідний урожай уже зібраний. Листя підв'ялюють добу в тіні, після чого скручують у "джгутики", залишають ще на кілька годин, дрібно ріжуть і досушують у духовці приблизно годину при температурі 100 градусів.

Календула

Її квітки не лише заспокоюють нервову систему та нормалізують тиск, а й можуть використовуватись як приправа до супів. Збирають квітки у суху погоду, ближче до обіду, після чого сушать у теплому та добре вентильованому місці. Протягом перших днів сушіння суцвіття потрібно перевертати, а через 7-10 днів їх можна скласти в темну банку або коробку.

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