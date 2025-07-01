Лимонад з лаванди вдома — покроковий рецепт

Домашній лимонад з лаванди — освіжаючий напій зі смаком літа
У спекотні літні дні немає нічого кращого за склянку прохолодного домашнього лимонаду. А якщо додати до класичного рецепта ароматну лаванду, отримаємо напій з витонченим смаком літа.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Тетяна Шліхтенко.
Вам знадобиться:
- квіти лаванди — 5 ст. л.;
- цукор — 50-100 г;
- вода для сиропу — 0,5 л;
- лимон — 0,5 шт.;
- газована вода — 0,5 л.
Спосіб приготування
Очищену воду закип'ятити у сотейнику. Квіти лаванди відділити від стебла та висипати у воду. Додати цукор та перемішати. Варити сироп на помірному вогні приблизно 5 хвилин.
Дати сиропу охолонути та настоятися. Після чого процідити в графин.
Половину лимона нарізати тонкими скибочками, вичавити сік до сиропу та так само викласти їх у графин. Розбавити суміш газованою водою.
Подавати напій краще з льодом, а за бажанням можна прикрасити келих гілочками лаванди.
Також пропонуємо приготувати освіжаючий компот з аґрусу та м'яти, який смакує краще за мохіто.
А ще радимо спробувати домашній квас з буряку за традиційним галицьким рецептом.
Читайте Новини.LIVE!