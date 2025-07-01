Лимонад з лаванди вдома — покроковий рецепт

Лимонад з лавандою. Фото: Freepik

У спекотні літні дні немає нічого кращого за склянку прохолодного домашнього лимонаду. А якщо додати до класичного рецепта ароматну лаванду, отримаємо напій з витонченим смаком літа.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Тетяна Шліхтенко.

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Вам знадобиться:

квіти лаванди — 5 ст. л.;

цукор — 50-100 г;

вода для сиропу — 0,5 л;

лимон — 0,5 шт.;

газована вода — 0,5 л.

Спосіб приготування

Очищену воду закип'ятити у сотейнику. Квіти лаванди відділити від стебла та висипати у воду. Додати цукор та перемішати. Варити сироп на помірному вогні приблизно 5 хвилин.

Дати сиропу охолонути та настоятися. Після чого процідити в графин.

Половину лимона нарізати тонкими скибочками, вичавити сік до сиропу та так само викласти їх у графин. Розбавити суміш газованою водою.

Подавати напій краще з льодом, а за бажанням можна прикрасити келих гілочками лаванди.

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