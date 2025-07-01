Лимонад из лаванды дома — пошаговый рецепт

Лимонад с лавандой. Фото: Freepik

В жаркие летние дни нет ничего лучше стакана прохладного домашнего лимонада. А если добавить к классическому рецепту ароматную лаванду, получим напиток с утонченным вкусом лета.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Татьяна Шлихтенко.

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Вам понадобится:

цветы лаванды — 5 ст. л.;

сахар — 50-100 г;

вода для сиропа — 0,5 л;

лимон — 0,5 шт.;

газированная вода — 0,5 л.

Способ приготовления

Очищенную воду вскипятить в сотейнике. Цветы лаванды отделить от стебля и высыпать в воду. Добавить сахар и перемешать. Варить сироп на умеренном огне примерно 5 минут.

Дать сиропу остыть и настояться. После чего процедить в графин.

Половину лимона нарезать тонкими ломтиками, выжать сок в сироп и так же выложить их в графин. Разбавить смесь газированной водой.

Подавать напиток лучше со льдом, а по желанию можно украсить бокал веточками лаванды.

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