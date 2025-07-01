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Главная Рецепты Домашний лимонад из лаванды — освежающий напиток со вкусом лета

Домашний лимонад из лаванды — освежающий напиток со вкусом лета

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 18:33
Лимонад из лаванды дома — пошаговый рецепт
Лимонад с лавандой. Фото: Freepik

В жаркие летние дни нет ничего лучше стакана прохладного домашнего лимонада. А если добавить к классическому рецепту ароматную лаванду, получим напиток с утонченным вкусом лета.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Татьяна Шлихтенко.

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Вам понадобится:

  • цветы лаванды — 5 ст. л.;
  • сахар — 50-100 г;
  • вода для сиропа — 0,5 л;
  • лимон — 0,5 шт.;
  • газированная вода — 0,5 л.

Способ приготовления

Очищенную воду вскипятить в сотейнике. Цветы лаванды отделить от стебля и высыпать в воду. Добавить сахар и перемешать. Варить сироп на умеренном огне примерно 5 минут.

Дать сиропу остыть и настояться. После чего процедить в графин.

Половину лимона нарезать тонкими ломтиками, выжать сок в сироп и так же выложить их в графин. Разбавить смесь газированной водой.

Подавать напиток лучше со льдом, а по желанию можно украсить бокал веточками лаванды.

Также предлагаем приготовить освежающий компот из крыжовника и мяты, который на вкус лучше мохито.

А еще советуем попробовать домашний квас из свеклы по традиционному галицкому рецепту.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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