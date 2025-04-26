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Лучшая мука для приготовления паски — как выбрать

26 апреля 2025 00:00
Мария Коваленко - Редактор
Какую муку лучше выбрать для паски — полезные советы
Мука. Фото: Freepik
Мария Коваленко - Редактор

На полках супермаркетов можно найти множество видов муки на любой вкус и кошелек, но не все они подходят для приготовления паски. Узнайте несколько секретов в выборе, которые сделают вашу выпечку пышной.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Какую муку выбрать для паски

Классическая паска готовится с большим количеством желтков и масла, из-за чего тесто может быть тяжелым. Именно поэтому выбор муки — очень важный этап в приготовлении, ведь правильный сорт поможет праздничной выпечке лучше подняться и не оседать.

Для приготовления сдобного теста лучше всего выбирать пшеничную муку высшего сорта. Она имеет высокое количество клейковины, что обеспечивает хорошую структуру теста и помогает ему хорошо подниматься. Идеальным считается содержание клейковины в пределах 10-12%.

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Просеянная мука. Фото: Freepik

Качественная мука имеет приятный пшеничный аромат и слегка кремовый оттенок. Избегайте использования просроченного или испорченного продукта, ведь он может испортить консистенцию теста.

Кроме того, не пренебрегайте этапом просеивания муки, ведь этот процесс позволяет не только избавиться от комочков, но и насыщает ее кислородом.

Для идеального результата также важно придерживаться рецептуры, использовать ингредиенты комнатной температуры и давать тесту достаточно времени для подъема.

Ранее мы рассказывали, как приготовить идеальную паску в эклектродуховке.

А также попробуйте приготовить изысканную шоколадно-кофейную глазурь для пасок.

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