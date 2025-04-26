Какую муку лучше выбрать для паски — полезные советы

Мука. Фото: Freepik

На полках супермаркетов можно найти множество видов муки на любой вкус и кошелек, но не все они подходят для приготовления паски. Узнайте несколько секретов в выборе, которые сделают вашу выпечку пышной.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Какую муку выбрать для паски

Классическая паска готовится с большим количеством желтков и масла, из-за чего тесто может быть тяжелым. Именно поэтому выбор муки — очень важный этап в приготовлении, ведь правильный сорт поможет праздничной выпечке лучше подняться и не оседать.

Для приготовления сдобного теста лучше всего выбирать пшеничную муку высшего сорта. Она имеет высокое количество клейковины, что обеспечивает хорошую структуру теста и помогает ему хорошо подниматься. Идеальным считается содержание клейковины в пределах 10-12%.

Просеянная мука. Фото: Freepik

Качественная мука имеет приятный пшеничный аромат и слегка кремовый оттенок. Избегайте использования просроченного или испорченного продукта, ведь он может испортить консистенцию теста.

Кроме того, не пренебрегайте этапом просеивания муки, ведь этот процесс позволяет не только избавиться от комочков, но и насыщает ее кислородом.

Для идеального результата также важно придерживаться рецептуры, использовать ингредиенты комнатной температуры и давать тесту достаточно времени для подъема.

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