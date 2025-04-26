Яке борошно краще обрати для паски — корисні поради

Борошно. Фото: Freepik

На полицях супермаркетів можна знайти безліч видів борошна на будь-який смак та гаманець, але не всі вони підходять для приготування великодньої паски. Дізнайтеся декілька секретів у виборі, які зроблять вашу випічку пухкою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама

Читайте також:

Яке борошно обрати для паски

Класична великодня паска готується із великою кількістю жовтків та масла, через що тісто може бути важким. Саме тому вибір борошна — дуже важливий етап у приготуванні, адже правильний сорт допоможе святковій випічці краще піднятися та не осідати.

Для приготування здобного тіста найкраще обирати пшеничне борошно вищого ґатунку. Воно має високу кількість клейковини, що забезпечує гарну структуру тіста та допомагає йому добре підніматися. Ідеальним вважається вміст клейковини в межах 10-12%.

Просіяне борошно. Фото: Freepik

Якісне борошно має приємний пшеничний аромат і злегка кремовий відтінок. Уникайте використання простроченого чи зіпсованого продукту, адже він може зіпсувати консистенцію тіста.

Окрім того, не нехтуйте етапом просіювання борошна, адже цей процес дозволяє не лише позбутися грудочок, а й насичує його киснем.

Для ідеального результату також важливо дотримуватись рецептури, використовувати інгредієнти кімнатної температури та давати тісту достатньо часу для підйому.

Раніше ми розповідали, як приготувати ідеальну паску в еклектродуховці.

А також спробуйте приготувати вишукану шоколадно-кавову глазур для пасок.