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Найкраще борошно для приготування паски — як обрати

26 квітня 2025 00:00
Марія Коваленко - Редактор
Яке борошно краще обрати для паски — корисні поради
Борошно. Фото: Freepik
Марія Коваленко - Редактор

На полицях супермаркетів можна знайти безліч видів борошна на будь-який смак та гаманець, але не всі вони підходять для приготування великодньої паски. Дізнайтеся декілька секретів у виборі, які зроблять вашу випічку пухкою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Яке борошно обрати для паски

Класична великодня паска готується із великою кількістю жовтків та масла, через що тісто може бути важким. Саме тому вибір борошна — дуже важливий етап у приготуванні, адже правильний сорт допоможе святковій випічці краще піднятися та не осідати.

Для приготування здобного тіста найкраще обирати пшеничне борошно вищого ґатунку. Воно має високу кількість клейковини, що забезпечує гарну структуру тіста та допомагає йому добре підніматися. Ідеальним вважається вміст клейковини в межах 10-12%.

Правильне борошно для паски - поради
Просіяне борошно. Фото: Freepik

Якісне борошно має приємний пшеничний аромат і злегка кремовий відтінок. Уникайте використання простроченого чи зіпсованого продукту, адже він може зіпсувати консистенцію тіста.

Окрім того, не нехтуйте етапом просіювання борошна, адже цей процес дозволяє не лише позбутися грудочок, а й насичує його киснем.

Для ідеального результату також важливо дотримуватись рецептури, використовувати інгредієнти кімнатної температури та давати тісту достатньо часу для підйому.

Раніше ми розповідали, як приготувати ідеальну паску в еклектродуховці.

А також спробуйте приготувати вишукану шоколадно-кавову глазур для пасок.

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