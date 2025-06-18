Как не пересушить мясную начинку в блинах — советы

Блины с мясом. Фото: ukr.media

Домашние блинчики с мясом — любимое блюдо многих, но идеальная начинка требует правильного подхода. Часто случается, что фарш получается сухим или жестким, особенно после повторного разогрева или замораживания.

Ukr.Media рассказывают, как сделать начинку сочной и насыщенной.

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Для этой начинки можно использовать любой фарш — все зависит от ваших предпочтений. Однако лучший вкус дает сочетание нескольких видов мяса. Например, прекрасно подойдут курица, индейка и немного говядины.

Фарш выложить на сковородку с 1-2 столовыми ложками масла, но если же мясо достаточно жирное, масло можно не добавлять совсем. Но обжаривать фарш не нужно.

Необходимо добавить немного воды, посолить, накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 20 минут, периодически помешивая.

После этого натереть лук на мелкой терке и вместе с соком добавить к почти готовому фаршу. Именно добавление лука на этом этапе делает начинку особенно нежной. По желанию можно добавить специи — например, смесь молотых перцев. Но даже без приправ начинка получается ароматной и вкусной.

Тушить начинку нужно еще 10-15 минут, пока большинство жидкости не испарится. Однако важно оставить немного сока на дне — фарш не должен жариться, иначе блюдо потеряет свою нежность.

После приготовления начинку оставить под крышкой и дать остыть. Осталось завернуть ее в блины и немного обжарить их на топленом или сливочном масле до золотистой корочки.

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