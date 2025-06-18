Як не пересушити м'ясну начинку в млинцях — поради

Млинці з м'ясом. Фото: ukr.media

Домашні млинці з м'ясом — улюблена страва багатьох, але ідеальна начинка вимагає правильного підходу. Часто трапляється, що фарш виходить сухим або жорстким, особливо після повторного розігрівання чи заморожування.

Ukr.Media розповідають, як зробити начинку соковитою та насиченою.

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Як приготувати смачну м'ясну начинку для млинців

Для цієї начинки можна використовувати будь-який фарш — усе залежить від ваших уподобань. Проте найкращий смак дає поєднання кількох видів м'яса. Наприклад, чудово смакуватимуть курка, індичка та трохи яловичини.

Фарш викласти на сковорідку з 1-2 столовими ложками олії, але якщо ж м'ясо достатньо жирне, олію можна не додавати зовсім. Але обсмажувати фарш не потрібно.

Необхідно додати трохи води, посолити, накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні близько 20 хвилин, періодично помішуючи.

Після цього натерти цибулю на дрібній тертці та разом із соком додати до майже готового фаршу. Саме додавання цибулі на цьому етапі робить начинку особливо ніжною. За бажанням можна додати спеції — наприклад, суміш мелених перців. Але навіть без приправ начинка виходить ароматною і смачною.

Тушкувати начинку потрібно ще 10-15 хвилин, поки більшість рідини не випарується. Проте важливо залишити трохи соку на дні — фарш не повинен смажитися, інакше страва втратить свою ніжність.

Після приготування начинку залишити під кришкою та дати охолонути. Залишилося загорнути її в млинці та трохи обсмажити їх на топленому або вершковому маслі до золотистої скоринки.

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