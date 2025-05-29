Как пожарить сочное мясо с корочкой — советы

Жареное мясо. Фото: Freepik

Жареное мясо с аппетитной корочкой — мечта каждого кулинара, но далеко не все знают, как ее достичь. Благодаря нескольким простым приемам вы сможете превратить обычное блюдо в настоящий ресторанный деликатес.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как приготовить сочное мясо с корочкой

Начинать следует с тщательного обсушивания мяса бумажным полотенцем. Влага — главный враг золотистой корочки, ведь она испаряется при жарке и мешает правильному подрумяниванию.

Добавлять соль нужно непосредственно перед жаркой. Если сделать это раньше времени, соль вытянет соки из мяса и оно станет сухим.

Сковородку важно хорошо разогреть. Чтобы проверить достигла ли температура необходимого уровня, нужно капнуть на нее водой — она должна сразу исчезнуть с поверхности.

Выбирайте масло с высокой температурой дымления — идеально подойдут рафинированное оливковое, подсолнечное или топленое сливочное масло.

Не перегружайте сковородку, чтобы между кусочками оставалось свободное пространство. Это позволит поддерживать высокую температуру и обеспечит равномерное обжаривание со всех сторон.

Жарка мяса. Фото: Freepik

Переворачивать мясо стоит только после появления устойчивой золотистой корочки. Если делать это раньше, образование хрустящей поверхности нарушается.

Для запекания в духовке эффектной корочки можно достичь с помощью смеси из меда, соевого соуса и крахмала. Ее наносят на блюдо за 10 минут до завершения приготовления, а для большей насыщенности можно повторить этот шаг.

Заканчивайте приготовление без крышки — и на сковороде, и в духовке, ведь чрезмерный пар может сделать корочку слишком мягкой.

Идеально подавать мясо сразу после приготовления, чтобы блюдо не потеряло корочку и привлекательность.

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