Як посмажити соковите м'ясо зі скоринкою — поради

Смажене м'ясо. Фото: Freepik

Смажене м'ясо із апетитною скоринкою — мрія кожного кулінара, але далеко не всі знають, як її досягти. Завдяки кільком простим прийомам ви зможете перетворити звичайну страву на справжній ресторанний делікатес.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як приготувати соковите м'ясо зі скоринкою

Починати слід із ретельного обсушування м'яса паперовим рушником. Волога — головний ворог золотистої скоринки, адже вона випаровується при смаженні та заважає правильному підрум'яненню.

Додавати сіль потрібно безпосередньо перед смаженням. Якщо зробити це завчасно, сіль витягне соки з м'яса і воно стане сухим.

Сковорідку важливо добре розігріти. Щоб перевірити чи досягла температура необхідного рівня, потрібно крапнути на неї водою — вона має одразу зникнути з поверхні.

Обирайте олію з високою температурою димлення — ідеально підійдуть рафінована оливкова, соняшникова чи топлене вершкове масло.

Не перевантажуйте сковорідку, щоб між шматочками залишався вільний простір. Це дозволить підтримувати високу температуру і забезпечить рівномірне обсмажування з усіх боків.

Смаження м'яса. Фото: Freepik

Перевертати м'ясо варто лише після появи стійкої золотистої скоринки. Якщо робити це раніше, утворення хрусткої поверхні порушується.

Для запікання у духовці ефектної скоринки можна досягти за допомогою суміші з меду, соєвого соусу та крохмалю. Її наносять на страву за 10 хвилин до завершення приготування, а для більшої насиченості можна повторити цей крок.

Закінчуйте приготування без кришки — і на сковороді, і в духовці, адже надмірна пара може зробити скоринку занадто м'якою.

Ідеально подавати мясо одразу після приготування, щоб страва не втратила скоринку та привабливість.

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