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Рецепт найсмачніших свиних ребер — ідеальне поєднання спецій

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Дата публікації: 27 травня 2025 21:03
Свинячі ребра в соєво-медовій глазурі — запечені до ідеальної скоринки
Запечені ребра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ці ребра стануть головною зіркою будь-якого обіду. Спершу вони повільно тушкуються у фользі, потім покриваються ароматною глазур'ю та підрум’янюються до хрумкої скоринки. Прості інгредієнти — ресторанний результат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • свинячі ребра — 1,5 кг;
  • сіль — 20 г;
  • перець — на смак.

Для соусу:

  • часник — 5 зубчиків;
  • копчена паприка — 5 г;
  • сушений базилік — 3 г;
  • гірчиця в зернах — 20 г;
  • кетчуп — 30 мл;
  • соєвий соус — 50 мл;
  • мед — 15 г.

Спосіб приготування

Ребра промити, обсушити, натерти сіллю та перцем. Загорнути у фольгу й запікати у духовці при 180°C протягом 1 години.

рецепт найсмачніших свиних ребер
Свинячі ребра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поки ребра готуються, приготувати соус. Для цього змішати подрібнений часник, копчену паприку, базилік, гірчицю, кетчуп, соєвий соус і мед до однорідної маси.

рецепт найсмачніших свиних ребер, ідеальне поєднання спецій
Спеції та гірчиця. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через годину зняти фольгу, змастити ребра приготованим соусом і запікати ще 20–30 хвилин без фольги, періодично поливаючи соком зі дна форми.

рецепт найсмачніших свиних ребер зі спеціями
Запечені ребра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ребра мають утворити апетитну карамелізовану скоринку.

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Ребра в соусі. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подавайте гарячими, з овочами або картопляним пюре.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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