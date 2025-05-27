Свинячі ребра в соєво-медовій глазурі — запечені до ідеальної скоринки

Запечені ребра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ці ребра стануть головною зіркою будь-якого обіду. Спершу вони повільно тушкуються у фользі, потім покриваються ароматною глазур'ю та підрум’янюються до хрумкої скоринки. Прості інгредієнти — ресторанний результат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

свинячі ребра — 1,5 кг;

сіль — 20 г;

перець — на смак.

Для соусу:

часник — 5 зубчиків;

копчена паприка — 5 г;

сушений базилік — 3 г;

гірчиця в зернах — 20 г;

кетчуп — 30 мл;

соєвий соус — 50 мл;

мед — 15 г.

Спосіб приготування

Ребра промити, обсушити, натерти сіллю та перцем. Загорнути у фольгу й запікати у духовці при 180°C протягом 1 години.

Свинячі ребра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поки ребра готуються, приготувати соус. Для цього змішати подрібнений часник, копчену паприку, базилік, гірчицю, кетчуп, соєвий соус і мед до однорідної маси.

Спеції та гірчиця. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через годину зняти фольгу, змастити ребра приготованим соусом і запікати ще 20–30 хвилин без фольги, періодично поливаючи соком зі дна форми.

Запечені ребра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ребра мають утворити апетитну карамелізовану скоринку.

Ребра в соусі. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подавайте гарячими, з овочами або картопляним пюре.

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