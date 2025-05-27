Свинячі ребра в соєво-медовій глазурі — запечені до ідеальної скоринки

Рецепт найсмачніших свиних ребер — ідеальне поєднання спецій
Ці ребра стануть головною зіркою будь-якого обіду. Спершу вони повільно тушкуються у фользі, потім покриваються ароматною глазур'ю та підрум’янюються до хрумкої скоринки. Прості інгредієнти — ресторанний результат.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- свинячі ребра — 1,5 кг;
- сіль — 20 г;
- перець — на смак.
Для соусу:
- часник — 5 зубчиків;
- копчена паприка — 5 г;
- сушений базилік — 3 г;
- гірчиця в зернах — 20 г;
- кетчуп — 30 мл;
- соєвий соус — 50 мл;
- мед — 15 г.
Спосіб приготування
Ребра промити, обсушити, натерти сіллю та перцем. Загорнути у фольгу й запікати у духовці при 180°C протягом 1 години.
Поки ребра готуються, приготувати соус. Для цього змішати подрібнений часник, копчену паприку, базилік, гірчицю, кетчуп, соєвий соус і мед до однорідної маси.
Через годину зняти фольгу, змастити ребра приготованим соусом і запікати ще 20–30 хвилин без фольги, періодично поливаючи соком зі дна форми.
Ребра мають утворити апетитну карамелізовану скоринку.
Подавайте гарячими, з овочами або картопляним пюре.
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