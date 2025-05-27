Свиные ребра в соево-медовой глазури — запеченные до идеальной корочки

Запеченные ребра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Эти ребра станут главной звездой любого обеда. Сначала они медленно тушатся в фольге, затем покрываются ароматной глазурью и подрумяниваются до хрустящей корочки. Простые ингредиенты — ресторанный результат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

свиные ребра — 1,5 кг;

соль — 20 г;

перец — по вкусу.

Для соуса:

чеснок — 5 зубчиков;

копченая паприка — 5 г;

сушеный базилик — 3 г;

горчица в зернах — 20 г;

кетчуп — 30 мл;

соевый соус — 50 мл;

мед — 15 г.

Способ приготовления

Ребра промыть, обсушить, натереть солью и перцем. Завернуть в фольгу и запекать в духовке при 180°C в течение 1 часа.

Свиные ребра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пока ребра готовятся, приготовить соус. Для этого смешать измельченный чеснок, копченую паприку, базилик, горчицу, кетчуп, соевый соус и мед до однородной массы.

Специи и горчица. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через час снять фольгу, смазать ребра приготовленным соусом и запекать еще 20-30 минут без фольги, периодически поливая соком со дна формы.

Запеченные ребра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ребра должны образовать аппетитную карамелизированную корочку.

Ребра в соусе. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подавайте горячими, с овощами или картофельным пюре.

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