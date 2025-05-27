Свиные ребра в соево-медовой глазури — запеченные до идеальной корочки

Рецепт самых вкусных свиных ребер — идеальное сочетание специй
Эти ребра станут главной звездой любого обеда. Сначала они медленно тушатся в фольге, затем покрываются ароматной глазурью и подрумяниваются до хрустящей корочки. Простые ингредиенты — ресторанный результат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- свиные ребра — 1,5 кг;
- соль — 20 г;
- перец — по вкусу.
Для соуса:
- чеснок — 5 зубчиков;
- копченая паприка — 5 г;
- сушеный базилик — 3 г;
- горчица в зернах — 20 г;
- кетчуп — 30 мл;
- соевый соус — 50 мл;
- мед — 15 г.
Способ приготовления
Ребра промыть, обсушить, натереть солью и перцем. Завернуть в фольгу и запекать в духовке при 180°C в течение 1 часа.
Пока ребра готовятся, приготовить соус. Для этого смешать измельченный чеснок, копченую паприку, базилик, горчицу, кетчуп, соевый соус и мед до однородной массы.
Через час снять фольгу, смазать ребра приготовленным соусом и запекать еще 20-30 минут без фольги, периодически поливая соком со дна формы.
Ребра должны образовать аппетитную карамелизированную корочку.
Подавайте горячими, с овощами или картофельным пюре.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык
Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.
Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.
Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.
Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.
Читайте Новини.LIVE!