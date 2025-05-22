Соковитий шашлик зі свинини без майонезу — ідеальний маринад на оцті

Шашлик зі свинини без майонезу з оцтом — соковите та м'яке м'ясо
Цей шашлик — справжній фаворит пікніків. М’ясо виходить ніжним, легко маринується в ароматному розсолі з оцтом і спеціями, без краплі майонезу. Спробуйте та більше не захочете готувати інакше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- свинячий ошийок — 2 кг;
- цибуля ріпчаста — 700 г;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- чорний перець горошком — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- оцет 9% — 1,5–2 ст. л.;
- вода — 800 г.
Спосіб приготування
Нарізати м’ясо порційними шматками середнього розміру. У каструлі з’єднати воду, сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком. Довести до кипіння й проварити 2–3 хвилини. Зняти з вогню, додати оцет. Остудити маринад до кімнатної температури.
Цибулю нарізати кільцями. У глибоку посудину шарами викласти м’ясо та цибулю, заливаючи все охолодженим маринадом. Накрити кришкою або плівкою й поставити в холодильник щонайменше на 4 години, а краще — на ніч.
Смажити шашлик на мангалі над гарячим вугіллям, періодично перевертаючи, до рум’яної скоринки та готовності м’яса всередині.
Шашлик виходить напрочуд соковитим і ніжним, із легкою кислинкою та пряним ароматом.
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