Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Шашлик зі свинини без майонезу з оцтом — соковите та м'яке м'ясо

Шашлик зі свинини без майонезу з оцтом — соковите та м'яке м'ясо

Ua en ru
Дата публікації: 22 травня 2025 01:00
Соковитий шашлик зі свинини без майонезу — ідеальний маринад на оцті
Шашлик зі свинини. Фото: Depositphotos

Цей шашлик — справжній фаворит пікніків. М’ясо виходить ніжним, легко маринується в ароматному розсолі з оцтом і спеціями, без краплі майонезу. Спробуйте та більше не захочете готувати інакше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинячий ошийок — 2 кг;
  • цибуля ріпчаста — 700 г;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • чорний перець горошком — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • оцет 9% — 1,5–2 ст. л.;
  • вода — 800 г.

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо порційними шматками середнього розміру. У каструлі з’єднати воду, сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком. Довести до кипіння й проварити 2–3 хвилини. Зняти з вогню, додати оцет. Остудити маринад до кімнатної температури.

шашлик зі свинини без майонезу з оцтом
М’ясо та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Цибулю нарізати кільцями. У глибоку посудину шарами викласти м’ясо та цибулю, заливаючи все охолодженим маринадом. Накрити кришкою або плівкою й поставити в холодильник щонайменше на 4 години, а краще — на ніч.

смачний шашлик зі свинини без майонезу з оцтом
М’ясо та маринад. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Смажити шашлик на мангалі над гарячим вугіллям, періодично перевертаючи, до рум’яної скоринки та готовності м’яса всередині.

сококвитий шашлик зі свинини без майонезу з оцтом
М’ясо в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Шашлик виходить напрочуд соковитим і ніжним, із легкою кислинкою та пряним ароматом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів та порад, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик

Декілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику

Які дрова найкраще підходять для приготування шашлику

Топ-3 обов'язкових спецій для ідеального шашлику

Як правильно нарізати м'ясо на шашлик або як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт. 

м'ясо шашлик маринад оцет свинина
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /