Соковитий шашлик зі свинини без майонезу — ідеальний маринад на оцті

Шашлик зі свинини. Фото: Depositphotos

Цей шашлик — справжній фаворит пікніків. М’ясо виходить ніжним, легко маринується в ароматному розсолі з оцтом і спеціями, без краплі майонезу. Спробуйте та більше не захочете готувати інакше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

свинячий ошийок — 2 кг;

цибуля ріпчаста — 700 г;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2 ч. л.;

чорний перець горошком — 1 ч. л.;

лавровий лист — 3 шт.;

оцет 9% — 1,5–2 ст. л.;

вода — 800 г.

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо порційними шматками середнього розміру. У каструлі з’єднати воду, сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком. Довести до кипіння й проварити 2–3 хвилини. Зняти з вогню, додати оцет. Остудити маринад до кімнатної температури.

М’ясо та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Цибулю нарізати кільцями. У глибоку посудину шарами викласти м’ясо та цибулю, заливаючи все охолодженим маринадом. Накрити кришкою або плівкою й поставити в холодильник щонайменше на 4 години, а краще — на ніч.

М’ясо та маринад. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Смажити шашлик на мангалі над гарячим вугіллям, періодично перевертаючи, до рум’яної скоринки та готовності м’яса всередині.

М’ясо в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Шашлик виходить напрочуд соковитим і ніжним, із легкою кислинкою та пряним ароматом.

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