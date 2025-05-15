Шашлик на айрані з ошийка — найсмачніший рецепт маринаду зі свинини

Шашлик зі свинини. Фото: Скриншот YouTube @hotui_vse_prosto

Цей рецепт шашлику з ошийка на айрані — справжній хіт для пікніка. Завдяки простому маринаду м’ясо виходить неймовірно ніжним, ароматним і соковитим. Ідеально підходить як для мангала, так і для гриля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй — все просто.

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Вам знадобиться:

свинячий ошийок — 2–3 кг;

айран — 0,5 л.;

коріандр мелений — 2 дрібки;

сіль — 3–4 дрібки;

чорний мелений перець — 3–4 дрібки;

цибуля — 1 кг.

Спосіб приготування

Свинячий ошийок нарізати середніми шматками, щоб м’ясо рівномірно просмажувалось.

Нарізана цибуля. Фото: Скриншот YouTube @hotui_vse_prosto

Цибулю нарізати півкільцями, злегка пом’яти руками, щоб пустила сік. У великій мисці з’єднати м’ясо, цибулю, спеції та коріандр.

Шматочки м'яса. Фото: Скриншот YouTube @hotui_vse_prosto

Залити айраном так, щоб він покривав усе м’ясо. Перемішати, накрити плівкою або кришкою й поставити в холодильник мінімум на 5–6 годин, а краще — на ніч.

М'ясо та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @hotui_vse_prosto

Готувати на мангалі до рум’яної скоринки, перевертаючи кожні кілька хвилин. М’ясо виходить ніжне, соковите й ароматне.

М'ясо на шампурах. Фото: Скриншот YouTube @hotui_vse_prosto

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