Шашлик на айрані з ошийка — найсмачніший рецепт маринаду зі свинини

Як замаринувати шашлик — рецепт свинини, який варто зробити
Цей рецепт шашлику з ошийка на айрані — справжній хіт для пікніка. Завдяки простому маринаду м’ясо виходить неймовірно ніжним, ароматним і соковитим. Ідеально підходить як для мангала, так і для гриля.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй — все просто.
Вам знадобиться:
- свинячий ошийок — 2–3 кг;
- айран — 0,5 л.;
- коріандр мелений — 2 дрібки;
- сіль — 3–4 дрібки;
- чорний мелений перець — 3–4 дрібки;
- цибуля — 1 кг.
Спосіб приготування
Свинячий ошийок нарізати середніми шматками, щоб м’ясо рівномірно просмажувалось.
Цибулю нарізати півкільцями, злегка пом’яти руками, щоб пустила сік. У великій мисці з’єднати м’ясо, цибулю, спеції та коріандр.
Залити айраном так, щоб він покривав усе м’ясо. Перемішати, накрити плівкою або кришкою й поставити в холодильник мінімум на 5–6 годин, а краще — на ніч.
Готувати на мангалі до рум’яної скоринки, перевертаючи кожні кілька хвилин. М’ясо виходить ніжне, соковите й ароматне.
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