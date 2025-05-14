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Соковитий шашлик з курячого філе — рецепт смачного маринаду

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Дата публікації: 14 травня 2025 01:00
Шашлик із курячого філе в сметанно-майонезному маринаді з гірчицею та спеціями
Шашлик з курячого філе. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Цей рецепт домашнього шашлику з курячого філе в сметанно-майонезному маринаді з гірчицею, спеціями та соєвим соусом подарує м’ясу м’якість, соковитість і насичений смак — ідеальний варіант для пікніка або домашньої вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 500 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана 10–15 % — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л. з невеликою гіркою;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • куркума або карі — 1 ч. л.;
  • соєвий соус — 20–30 мл.

Спосіб приготування

Промити філе та нарізати середніми шматочками. У глибокій мисці змішати майонез, сметану, гірчицю, сіль, цукор, перець, паприку, куркуму або карі та соєвий соус.

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Курка та спеції. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Додати м’ясо до маринаду, ретельно перемішати. Накрити плівкою й залишити маринуватися в холодильнику мінімум на 2–3 години, а краще — на ніч.

як приготувати соковитий шашлик з курячого філе
Приготування маринада. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Смажити шашлик на решітці, грилі або сковороді-гриль до рум’яної скоринки та повної готовності м’яса, не пересушуючи.

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Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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