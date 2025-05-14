Шашлик із курячого філе в сметанно-майонезному маринаді з гірчицею та спеціями

Соковитий шашлик з курячого філе — рецепт смачного маринаду
Цей рецепт домашнього шашлику з курячого філе в сметанно-майонезному маринаді з гірчицею, спеціями та соєвим соусом подарує м’ясу м’якість, соковитість і насичений смак — ідеальний варіант для пікніка або домашньої вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана 10–15 % — 3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л. з невеликою гіркою;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- куркума або карі — 1 ч. л.;
- соєвий соус — 20–30 мл.
Спосіб приготування
Промити філе та нарізати середніми шматочками. У глибокій мисці змішати майонез, сметану, гірчицю, сіль, цукор, перець, паприку, куркуму або карі та соєвий соус.
Додати м’ясо до маринаду, ретельно перемішати. Накрити плівкою й залишити маринуватися в холодильнику мінімум на 2–3 години, а краще — на ніч.
Смажити шашлик на решітці, грилі або сковороді-гриль до рум’яної скоринки та повної готовності м’яса, не пересушуючи.
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