Шашлик із курячого філе в сметанно-майонезному маринаді з гірчицею та спеціями

Шашлик з курячого філе. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Цей рецепт домашнього шашлику з курячого філе в сметанно-майонезному маринаді з гірчицею, спеціями та соєвим соусом подарує м’ясу м’якість, соковитість і насичений смак — ідеальний варіант для пікніка або домашньої вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

майонез — 2 ст. л.;

сметана 10–15 % — 3 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л. з невеликою гіркою;

цукор — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

куркума або карі — 1 ч. л.;

соєвий соус — 20–30 мл.

Спосіб приготування

Промити філе та нарізати середніми шматочками. У глибокій мисці змішати майонез, сметану, гірчицю, сіль, цукор, перець, паприку, куркуму або карі та соєвий соус.

Курка та спеції. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Додати м’ясо до маринаду, ретельно перемішати. Накрити плівкою й залишити маринуватися в холодильнику мінімум на 2–3 години, а краще — на ніч.

Приготування маринада. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Смажити шашлик на решітці, грилі або сковороді-гриль до рум’яної скоринки та повної готовності м’яса, не пересушуючи.

Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

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