Три ідеальні маринади для шашлику — рецепт Клопотенка, що підкорює з першого шматка

Три найсмачніші маринади для шашлику — рецепт від Клопотенка
Секрет соковитого шашлику — у маринаді: шеф-кухар Євген Клопотенко поділився трьома улюбленими рецептами для м’яса, яке тане в роті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Для маринаду №1 (свинячий ошийок):
- свинячий ошийок — 1 кг;
- розмарин — 3 гілочки;
- часник — 3 головки;
- червоний мелений перець — ½ ч. л.;
- олія — 100 мл.
Для маринаду №2 (свинячий ошийок):
- свинячий ошийок — 1 кг;
- коріандр — 2 ч. л.;
- солодка гірчиця — 2 ст. л.;
- маринований гострий перець — 4–5 шт.
Для маринаду №3 (курка):
- курячі стегна — 1 кг;
- корінь імбиру — 50 г;
- соєвий соус — 70 мл;
- чебрець — 2–3 гілочки;
- мелена кориця — 1 ч. л.;
- цедра апельсина — з 2 шт.
Спосіб приготування
Для першого маринаду очистити часник і нарізати пластинками. Змішати з розмарином, червоним перцем та олією. Залити ошийок, залишити щонайменше на 2 години.
Для другого маринаду змішати коріандр, гірчицю та подрібнений гострий перець. Добре втерти в ошийок і залишити маринуватися на 3–4 години.
Для курячого маринаду натерти імбир, додати соєвий соус, чебрець, корицю та цедру апельсина. Залити стегна й дати постояти мінімум 1 годину.
Усі три варіанти ідеальні для запікання на вугіллі або грилі.
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