Три ідеальні маринади для шашлику — рецепт Клопотенка, що підкорює з першого шматка

Євген Клопотенко. Фото: klopotenko.com

Секрет соковитого шашлику — у маринаді: шеф-кухар Євген Клопотенко поділився трьома улюбленими рецептами для м’яса, яке тане в роті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Для маринаду №1 (свинячий ошийок):

свинячий ошийок — 1 кг;

розмарин — 3 гілочки;

часник — 3 головки;

червоний мелений перець — ½ ч. л.;

олія — 100 мл.

Для маринаду №2 (свинячий ошийок):

свинячий ошийок — 1 кг;

коріандр — 2 ч. л.;

солодка гірчиця — 2 ст. л.;

маринований гострий перець — 4–5 шт.

Для маринаду №3 (курка):

курячі стегна — 1 кг;

корінь імбиру — 50 г;

соєвий соус — 70 мл;

чебрець — 2–3 гілочки;

мелена кориця — 1 ч. л.;

цедра апельсина — з 2 шт.

Спосіб приготування

Для першого маринаду очистити часник і нарізати пластинками. Змішати з розмарином, червоним перцем та олією. Залити ошийок, залишити щонайменше на 2 години.

М'ясо та спеції. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Для другого маринаду змішати коріандр, гірчицю та подрібнений гострий перець. Добре втерти в ошийок і залишити маринуватися на 3–4 години.

Маринад для м'яса. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Для курячого маринаду натерти імбир, додати соєвий соус, чебрець, корицю та цедру апельсина. Залити стегна й дати постояти мінімум 1 годину.

М'ясо в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Усі три варіанти ідеальні для запікання на вугіллі або грилі.

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