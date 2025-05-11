Три идеальных маринада для шашлыка — рецепт Клопотенка, который покоряет с первого куска

Три самых вкусных маринада для шашлыка — рецепт от Клопотенко
Секрет сочного шашлыка — в маринаде: шеф-повар Евгений Клопотенко поделился тремя любимыми рецептами для мяса, которое тает во рту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Для маринада №1 (свиной ошеек):
- свиной ошеек — 1 кг;
- розмарин — 3 веточки;
- чеснок — 3 головки;
- красный молотый перец — ½ ч. л.;
- масло — 100 мл.
Для маринада №2 (свиной ошеек):
- свиной ошеек — 1 кг;
- кориандр — 2 ч. л.;
- сладкая горчица — 2 ст. л.;
- маринованный острый перец — 4-5 шт.
Для маринада №3 (курица):
- куриные бедра — 1 кг;
- корень имбиря — 50 г;
- соевый соус — 70 мл.;
- тимьян — 2-3 веточки;
- молотая корица — 1 ч. л.;
- цедра апельсина — с 2 шт.
Способ приготовления
Для первого маринада очистить чеснок и нарезать пластинками. Смешать с розмарином, красным перцем и маслом. Залить ошеек, оставить минимум на 2 часа.
Для второго маринада смешать кориандр, горчицу и измельченный острый перец. Хорошо втереть в ошеек и оставить мариноваться на 3-4 часа.
Для куриного маринада натереть имбирь, добавить соевый соус, тимьян, корицу и цедру апельсина. Залить бедра и дать постоять минимум 1 час.
Все три варианта идеальны для запекания на углях или гриле.
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