Три идеальных маринада для шашлыка — рецепт Клопотенка, который покоряет с первого куска

Евгений Клопотенко. Фото: klopotenko.com

Секрет сочного шашлыка — в маринаде: шеф-повар Евгений Клопотенко поделился тремя любимыми рецептами для мяса, которое тает во рту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Для маринада №1 (свиной ошеек):

свиной ошеек — 1 кг;

розмарин — 3 веточки;

чеснок — 3 головки;

красный молотый перец — ½ ч. л.;

масло — 100 мл.

Для маринада №2 (свиной ошеек):

свиной ошеек — 1 кг;

кориандр — 2 ч. л.;

сладкая горчица — 2 ст. л.;

маринованный острый перец — 4-5 шт.

Для маринада №3 (курица):

куриные бедра — 1 кг;

корень имбиря — 50 г;

соевый соус — 70 мл.;

тимьян — 2-3 веточки;

молотая корица — 1 ч. л.;

цедра апельсина — с 2 шт.

Способ приготовления

Для первого маринада очистить чеснок и нарезать пластинками. Смешать с розмарином, красным перцем и маслом. Залить ошеек, оставить минимум на 2 часа.

Мясо и специи. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Для второго маринада смешать кориандр, горчицу и измельченный острый перец. Хорошо втереть в ошеек и оставить мариноваться на 3-4 часа.

Маринад для мяса. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Для куриного маринада натереть имбирь, добавить соевый соус, тимьян, корицу и цедру апельсина. Залить бедра и дать постоять минимум 1 час.

Мясо в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Все три варианта идеальны для запекания на углях или гриле.

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