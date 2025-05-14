Шашлык из куриного филе в сметанно-майонезном маринаде с горчицей и специями

Сочный шашлык из куриного филе — рецепт вкусного маринада
Этот рецепт домашнего шашлыка из куриного филе в сметанно-майонезном маринаде с горчицей, специями и соевым соусом подарит мясу мягкость, сочность и насыщенный вкус — идеальный вариант для пикника или домашнего ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана 10-15 % — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л. с небольшой горкой;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- куркума или карри — 1 ч. л.;
- соевый соус — 20-30 мл.
Способ приготовления
Промыть филе и нарезать средними кусочками. В глубокой миске смешать майонез, сметану, горчицу, соль, сахар, перец, паприку, куркуму или карри и соевый соус.
Добавить мясо в маринад, тщательно перемешать. Накрыть пленкой и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 2-3 часа, а лучше - на ночь.
Жарить шашлык на решетке, гриле или сковороде-гриль до румяной корочки и полной готовности мяса, не пересушивая.
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