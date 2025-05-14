Шашлык из куриного филе в сметанно-майонезном маринаде с горчицей и специями

Шашлык из куриного филе. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Этот рецепт домашнего шашлыка из куриного филе в сметанно-майонезном маринаде с горчицей, специями и соевым соусом подарит мясу мягкость, сочность и насыщенный вкус — идеальный вариант для пикника или домашнего ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.

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Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

майонез — 2 ст. л.;

сметана 10-15 % — 3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л. с небольшой горкой;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

куркума или карри — 1 ч. л.;

соевый соус — 20-30 мл.

Способ приготовления

Промыть филе и нарезать средними кусочками. В глубокой миске смешать майонез, сметану, горчицу, соль, сахар, перец, паприку, куркуму или карри и соевый соус.

Курица и специи. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Добавить мясо в маринад, тщательно перемешать. Накрыть пленкой и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 2-3 часа, а лучше - на ночь.

Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Жарить шашлык на решетке, гриле или сковороде-гриль до румяной корочки и полной готовности мяса, не пересушивая.

Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

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