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Сочный шашлык из куриного филе — рецепт вкусного маринада

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Дата публикации 14 мая 2025 01:00
Шашлык из куриного филе в сметанно-майонезном маринаде с горчицей и специями
Шашлык из куриного филе. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Этот рецепт домашнего шашлыка из куриного филе в сметанно-майонезном маринаде с горчицей, специями и соевым соусом подарит мясу мягкость, сочность и насыщенный вкус — идеальный вариант для пикника или домашнего ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана 10-15 % — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л. с небольшой горкой;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • куркума или карри — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 20-30 мл.

Способ приготовления

Промыть филе и нарезать средними кусочками. В глубокой миске смешать майонез, сметану, горчицу, соль, сахар, перец, паприку, куркуму или карри и соевый соус.

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Курица и специи. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Добавить мясо в маринад, тщательно перемешать. Накрыть пленкой и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 2-3 часа, а лучше - на ночь.

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Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

Жарить шашлык на решетке, гриле или сковороде-гриль до румяной корочки и полной готовности мяса, не пересушивая.

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Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @vitaliibarylko7728

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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